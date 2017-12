Sonntagsbrunch mit Livemusik im Park Café zu gewinnen

Herzlich willkommen beim „Quadratratschn“-Adventskalender 2017! Auch in diesem Jahr freue ich mich wieder narrisch, tolle Kooperationspartner am Start zu haben … einige kennt Ihr eh schon, andere sind es definitiv wert, weiter verfolgt zu werden – und deswegen möchte ich Euch jeden Tag einen meiner Kooperationspartner vorstellen! Das Quadratratschn-Jahr ist dank Euch wirklich ganz wunderbar gelaufen – und daher möchte ich mich bei Euch von Herzen für die vielen Emails, Kommentare und Likes bedanken; danke auch, dass es durchweg so herrlich friedlich zugeht! Wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann fände ich es übrigens ganz toll, wenn Ihr meinen Kooperationspartner auf den sozialen Plattformen ein „Like“ da lasst und einfach ein wenig weiterverfolgt, was diese Unternehmen auch künftig auf die Beine stellen! Auch dafür im Voraus schon ein herzliches Dankeschön!

Mein heutiger Kooperationspartner: Das Park Café München mit seinem reichhaltigen Sonntagsbrunch 💜

Das Park Café ist ein herrliches Fleckerl zum Einkehren – sowohl im Sommer als auch im Winter! Im Sommer lockt der große Biergarten – und freilich gibt es ganz Biergarten-typisch eine große Auswahl an bayerischen Spezialitäten und Schmankerln auf der Speisekarte. Aber nicht nur das: die Speisekarte lässt kaum Wünsche offen und reicht von heimischen Speisen über Flammkuchen bis hin zu internationalen Köstlichkeiten wie Falafel oder Thai Curry. Sehr zu empfehlen sind außerdem die Ofenkartoffeln, der Schweinebraten oder die Kaasspatzn!

Die große Bar zaubert leckere Cocktails und Longdrinks – und jetzt im Winter gibt es zudem auch Glühwein, heiße Caipirinha oder Blutorangenpunsch. Ab 22:00 Uhr ist „Happy Hour“ – da kommen die Cocktails dann für 6,50 Euro und die großen Jumbo Cocktails und Longdrinks ab 8,00 Euro auf den Tisch. Jeden Samstag ab 21:00 Uhr verwandelt sich das Gasthaus übrigens zum Club – wechselnde DJs legen auf, und die Cocktails und Longdrinks gibt es ab 22:00 Uhr zum Special Price!

Das Park Café nutzt seinen Biergarten aber nicht nur im Sommer – auch im Winter ist im Freisitz einiges geboten: Winterbiergarten mit Eisstock-Arena, uriger City-Almhüte und Glühwein-Kiosk, geöffnet bis Heilig Abend.

Für mich ist das Park Café seit Jahren immer wieder Anlaufpunkt – sowohl zum Essen als auch auf einen gemütlichen Mädels-Abend mit Drinks und Fingerfood.

Auch Frühstücken kann man im Park Café – und zwar samstags, sonntags und feiertags von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr (also auch ein guter Hinweis für die Langschläfer unter Euch!). Von Oktober bis Ostern findet außerdem jeden Sonntag ab 10:00 Uhr ein Brunch mit Livemusik statt. Und genau um den geht es diesmal! Wir haben den Brunch vor ein paar Wochen selbst ausprobiert und geschlemmt wie die Könige!

Unser heutiger Adventskalender-Gewinn

Unser heutiges Adventskalender-Türchen enthält folgende köstliche Überraschung:

💕 zwei Gutscheine für den Sonntagsbrunch mit Livemusik im Park Café München 💕

Nach Herzenslust schlemmen und brunchen – im Park Café könnt Ihr Euch zu zweit so richtig genussvoll den Bauch vollschlagen. Das Angebot an verschiedenen Speisen ist riesig und schmeckt super! Schöner, gemütlicher und zufriedener kann man nicht in einen Sonntag starten! Der Gewinn eignet sich übrigens auch perfekt für ein Date … mit der Livemusik beim Brunch kommt richtig heimelige Stimmung auf!

▶ Teilnehmen ist ganz einfach. Schreibt mir einfach, mit wem Ihr gerne zum Brunchen gehen würdet.

