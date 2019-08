Ein Fest für Groß und Klein

Musik, Märchen, Magie – und noch viel, viel mehr. Das alles gibt es beim großen Sommerfest im Deutschen Theater am 16. August. Von 14 bis 22 Uhr gibt es im Hof und in allen Räumen des Theaters ein buntes Programm für Groß und Klein, an dem sich auch die Partner des Theaters sowie umliegende Geschäfte beteiligen.

Der Eintritt ist kostenlos, das Fest findet bei jeder Witterung statt.

Konzertklänge im Innenhof

Auf der Bühne im Innenhof sorgt unter anderem die Band Chris Aron & The Croakers, die mit The Elvis Presley Show und Tribute to Buddy Holly regelmäßig im Silbersaal zu Gast ist, für fetzige Unterhaltung. Zudem wartet ein Auftritt der Münchner Combo Lyckliga, die im Vorprogramm von Naive New Beaters im vergangenen Jahr ebenfalls im Silbersaal für Begeisterung sorgte, auf die Besucher des Sommerfestes.

Und wenngleich die Musik beim Sommerfest draußen spielt, ist die Tür zum Silbersaal natürlich trotzdem geöffnet. Der historische Raum bietet die perfekte Kulisse für eine Ausstellung über die Geschichte des Deutschen Theaters, das sich im Laufe der Jahrzehnte zur ersten Adresse für exzellente Unterhaltung und zum Musical-Haus der Stadt entwickelt hat.

Live dabei bei den Proben zu „Dornröschen“

Und das Thema Musical darf beim Sommerfest natürlich nicht fehlen. Ein Höhepunkt des Nachmittags ist die Möglichkeit, exklusiv und hautnah bei der Generalprobe für das Musical Dornröschen dabei zu sein, das von 17. bis 31. August am Deutschen Theater zu sehen ist. Erleben Sie für jeweils ca. 30 Minuten live, wie es kurz vor einer großen Premiere zugeht und spüren Sie die Spannung und knisternde Vorfreude in der Luft!

Karten (limitierte Anzahl solange der Vorrat reicht) für die Teilnahme an den Proben werden jeweils eine Stunde vor dem jeweiligen Termin an einem Schalter im Innenhof des Theaters ausgegeben. Genaue Uhrzeiten entnehmen Sie bitte dem Programm.

Zauberer, Karikaturist und Tanz-Workshops

Aber nicht nur bei Dornröschen gibt es Zauberhaftes und Magisches zu erleben. Auf der Bühne im Innenhof und mitten unter den Besuchern wird Zauberkünstler Sven Catello tief in seine Trickkiste greifen.

Eine magische Hand hat auch Künstler Bernhard Prinz, der im Barocksaal auf Wunsch Porträts der Besucher auf ein weißes Blatt Papier zaubert, welche diese dann als Andenken mit nach Hause nehmen dürfen.

Wer davor noch eine Styling-Beratung in Anspruch nehmen möchte, kann das bei Clelia Hair & Beautytun.

Aber was wäre das schönste Fest ohne Tanzen. Das kann man natürlich zur Musik der Bands und des DJs, aber auch bei den Workshops, welche die Tanzschule tws im Innenhof anbietet.

Schönes für Kinder und Rentner

Für die kleinen Besucher gibt es unter anderem Kinderschminken und eine Rallye durchs Theater.

Last but not least finden im Rahmen des Sommerfestes ein Flohmarkt und eine große Tombola statt, bei der von Eintrittskarten bis hin zu Tanzkursen viele attraktive Preise in der Lostrommel sind. Die gesamten Einnahmen aus dem Losverkauf für die Tombola gehen an die Initiative „Ein Herz für Rentner“.

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt

Und natürlich ist auch für das leibliche Wohl der Besucherinnen und Besucher beim Sommerfest bestens gesorgt. Neben unserer Theatergastronomie der Firma Käfer bietet das Restaurant Vathos kühle Getränke und Snacks an. Leckeres Eis gibt es von Crema Gelato und Crêpes am Stand von Zirbelnuss.

Das Programm

14.00 Uhr: Einlass und Beginn

14.10 Uhr: Auftritt Lyckliga

14.30 Uhr: Auftritt Chris Aron & The Croakers

15.00 Uhr: Ausgabe der Tickets für den ersten Probenbesuch von Dornröschen 15:00 Uhr: Kinder-Rallye

15:00 Uhr: Auftritt Lyckliga

15.30 Uhr: Auftritt Zauberer Sven Catello

15:45 Uhr: Auftritt Chris Aron & The Croakers

16:00 Uhr: 1. Besuch bei der Generalprobe von Dornröschen

16.15 Uhr: Tanz-Workshop der tws

16.30 Uhr: Auftritt Lyckliga

16.30 Uhr: Ausgabe der Tickets für den zweiten Probenbesuch von Dornröschen 16:45 Uhr: Tanz-Workshop der tws für Kinder und Jugendliche

17.10 Uhr: Auftritt Chris Aron & The Croakers

17.30 Uhr: 2. Besuch bei der Generalprobe von Dornröschen

17.45 Uhr: Tanzworkshop der tws

18.00 Uhr: Auftritt Lyckliga

18.30 Uhr: Auftritt Chris Aron & The Croakers

19:30 Uhr: Auftritt Lyckliga

20.00 Uhr: Party mit Live-Musik und DJ im Wechsel

22.00 Uhr: Ende

