So wirst Du Teil der Wiesn-Schickeria

☆☆G'winnschbui!☆☆

Die #Wiesn steht vor da Tür - und bei nanenda-trachten-mode.de gibt's wos ganz Neis im Sortiment: handgefertigte Herren-Trachtenhemden (übrigens für Handarbad zu am unschlagbaren Preis ab 32,90€ - und insg'samt gibts nur 12 Stück)! Oans davo derf i an Eich weidagebn 🎉!

**********

➡ Beantwortet mir einfach folgende Frogn (de Antwort findet's ihr übrigens im G'winnschbui-Artikel, der unten o'ghängt is): Wia hoaßd das Trachtenhemad vo Nanenda?

***********

Die Antwort kennts ma einfach als Kommentar, als persönliche Nachricht oder ois Email durchschicka. Des G'winnschbui laffd bis Freidog umara 22 Uhr.

Wennd's megds, dad's mi narrisch gfrein, wend's nanenda-trachten-mode.de a a Like do lassds, na seht's a imma, wenns wos Neis gibt!



Der Gewinner werd dann ausg'lost und benachrichtigt. Facebook hod nix mit dem G'winnschbui zum doa, lassds de Leid oiso in Ruah und schreibt's direkt mir bei Frogn. Alle weiteren Gewinnspielbedingungen findet ihr im Artikel).

Und jetzad: vui Schbass und vui Glück! 🍀

#münchen #oktoberfest #trachtenhemd #nanenda #bayrischequadratratschn #gewinnspiel #verlosung

www.bayrische-quadratratschn.de/herren-trachtenhemd-von-nanenda-trachtenmode-zu-gewinnen/ ... mehraweniga

Herren-Trachtenhemd von Nanenda Trachtenmode zu gewinnen - Bayrische Quadratratschn bayrische-quadratratschn.de Schon wieder ist ein Jahr ins Land gezogen – die Wiesn steht vor der Türe! Der Aufbau auf der Theresienwiese ist in vollem Gange … Zeit also, sich schön langsam Gedanken um das diesjährige Wiesn-Outfit zu machen! In Kooperation mit Nanenda Trachtenmode haben wir da einige Tipps für Euch; und die Her...