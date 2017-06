Smartphone-Hülle im Trachtenlook von Nanenda Trachtenmode zu gewinnen!

☆☆☆🎊 G'winnschbui 🎊☆☆☆

Heid hamma a scheens, kloans Zuckerl für Eich - und zwar a fesche Smartphone-Hülle im Trachtendesign von nanenda-trachten-mode.de.

Die liabe Designerin Melinda betreibt ihr Label mit ganz vui Liebe und Hingabe - und ihre Dirndl, Schürzn, Unterröck' und Bluserl gibt's nur in ganz kloana Stückzahl. Da werd no ois von Hand produziert! So a die Smartphone-Hüllen aus Fuiz mit den hübschen Applikationen.👏



☞ Wie ihr g'winna kennts? Beantwortet mir einfach folgende Frage: wäiches säitne Bleamal ziert das Logo von Nanenda Trachtenmode? (Die Antwort findet's übrigens im unten o'ghängtn Artikel oder auf da Facebook-Seitn von Nanenda)



Dann Eure Antwort einfach ois Kommentar, persönliche Nachricht oder Email herhaun.

facebook hod übrigens nix mit dem G'winnschbui zum doa - lassds de Leid oiso in Ruah und schreibts direkt mir, wennds Frogn hobds oder Eich sonst irgendwia aufmandln woits *lach*

Mitmacha kennts bis Sonntag, den 11.06.2017, um 22 Uhr; alle weiteren Gewinnspielbedingungen stehen im Artikel.

Vui Glück!

#gewinnspiel #nanenda #quadratratschn

www.bayrische-quadratratschn.de/smartphone-huelle-im-trachtenlook-von-nanenda-trachtenmode-zu-gew...

