SLAYER – live in der Olympiahalle

Die Band gastiert auf ihrer Abschiedstour am 29.11.2018 in der Münchner Olympiahalle! Es ist ihre letzte Welttournee und als Special Guests haben sie folgende Bands mit dabei: Lamb Of God, Anthrax und Obituary!

Nachdem sie als eine der brutalsten und aggressivsten Bands in die Geschichte eingingen, ein komplettes Genre prägten und somit zu einem Kultact wurden, an dem sich alle anderen Bands messen mussten, ist es nun soweit: SLAYERverabschieden sich. Nach 37 Jahren, 12 Studioalben, zahlreichen Live- Aufnahmen, Videos und Boxsets, beinah 3000 gespielten Konzerten und zwei Grammy Awards und fünf Nominierungen, einer eigenen Ausstellung im Smithonian Museum und dem Verlust ihres geschätzten Bruders und Gründungsmitglieds ist die Zeit gekommen. Die Ära von SLAYER neigt sich dem Ende zu.

Doch die Band hatte angekündigt noch eine weitere Welttournee zu machen, um sich bei ihren Fans für all den jahrelangen Support zu bedanken. Im Rahmen der Final World Tour 2018 wird die Kult-Band auch in der bayerischen Landeshauptstadt gastieren: am 29. November 2018 treten sie in der Olympiahalle auf.

München-Termin: 29.11.2018

Olympiahalle

Beginn: 18:30 Uhr

Es wird einen exklusiven Vorverkauf für Fan-Club-Mitglieder geben, der am Montag, 14. Mai 2018 um 10.00 Uhr startet.

Bereits ab Dienstag, 15. Mai 2018, 10.00 Uhr bieten die Ticketanbieter Myticket und CTS Eventim exklusive Online Presales an.

Der allgemeine Vorverkauf beginnt am Donnerstag, 17. Mai 2018, 10.00 Uhr. Tickets gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen, telefonisch unter 01806 – 777 111 (20 Ct./Anruf –Mobilfunkpreise max. 60 Ct./Anruf) und 089 49009449 oder im Internet unter www.myticket.de.

Foto Copyright: Martin Häussler