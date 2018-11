Sitzkissenkonzert: Musik für die ganze Familie

Am Sonntag, den 18. November lädt die Feierwerk Funkstation im Domagkpark ein zu einer ganz besonderen Veranstaltung: einem „Sitzkissenkonzert“.

Bei diesem Konzert ist der Name Programm: In entspannter und zwangloser Atmosphäre dürfen Eltern es sich mit ihren Kleinen auf Sitzkissen gemütlich machen und den zauberhaften Klängen des Ensembles mosaïque lauschen. So kommen selbst die Kleinsten schon früh mit Musik in Kontakt, während ihre Eltern einen entspannten Vormittag genießen können. Und das Beste: Herumkrabbelnde Babys und umherlaufende Kleinkinder sind hier ausdrücklich erlaubt!

Bei warmen und kalten Getränken und leckerem Gebäck (zu familienfreundlichen Preisen) ertönen beim Sitzkissenkonzert französische Stücke von Barock bis Impressionismus, die einfach nur wunderschön sind und selbst die Kleinsten faszinieren. Das verspricht, ein gemütlicher Sonntagmittag für die ganze Familie zu werden.

Einlass ist um 10:30 Uhr, Beginn um 11:00 Uhr. Konzertende ist um 12:30 Uhr. Der Eintritt ist frei!

Foto Copyright: Feierwerk Funkstation