Silvester 2016 in München

Der Jahreswechsel steht vor der Tür – Zeit, sich Gedanken über die Abendplanung zu machen! Für alle, die es an Silvester nach draußen zieht, habe ich Euch einige Events zusammengestellt … da dürfte für jeden Geschmack etwas dabei sein. Freilich sind das noch lange nicht alle Silvesterpartys, die in München stattfinden – falls also Eure Lieblingslocation nicht dabei ist, dann erkundigt Euch doch bitte direkt dort, ob Silvester etwas auf dem Plan steht. Euch allen einen wunderbaren Jahreswechsel, einen guten Rutsch und ausgelassenes Feiern. Bleibt gesund und habt Euch lieb! Peace & Love!

Silvester für jeden Musikgeschmack

All-Area-Party im Backstage: „Fuck off 2016“

Was: Hier ist wirklich für jeden Musikgeschmack etwas dabei. Im Club gibt es Livemusik mit den Bands ESKALATION + KENTUCKY SCHREIT; danach gibt es Reggae und Dancehall zum Weiterfeiern. Im Backstage Werk wird 80er & 90er Party-Electro-Techno-Trash Sound aufgelegt; in der Halle legt DJ Dan L. Indie, Alternative und EBeatz auf. Und im Werkstatt-Studio könnt ihr zu Metal abfeiern.

Guad z’wissn: Kurze gibt es für 1,50 Euro, Bier kostet 2,50 Euro und Longdrinks 5 Euro. Ist also preislich auch definitiv machbar!

Wann: ab 21:00 Uhr (Einlass 20:00 Uhr)

Eintritt: 13, 70 Euro

Wo: Backstage (Reitknechtstr. 6, 80639 München)

Mehr Infos: http://www.backstagetickets.eu/fuck-off-2016-all-area-silvester-party-live-eskalation-kentucky-schreit-uvm-2905.html

Feuerwerk, bunte Musikmischung und Mitternachtswalzer im Hof

Silvesterparty – a night of uplifting club sounds im Muffatwerk

Was: Ach, das Muffatwerk ist eigentlich wirklich immer eine gute Idee. Da kommt jeder auf seine Kosten und das Publikum ist auch immer cool. Die Münchner Rapperin Taiga wird live performen. Das Panda Party Soundsystem sorgt außerdem für eine gute Mischung aus Funk, HipHop und Discosounds. Mit „Swing Thing“ könnt ihr zu Electroswing in Kombination mit Jazz aus den 20er und 30er Jahren ins neue Jahr tanzen. Die „No Booty No Party Crew“ bietet HipHop, Dancehall und Afrobeats. Und für alle Nostalgiker bestimmt ein Highlight: es wird einen Mitternachtswalzer im Hof geben!

Guad z’wissn: Für Deko, Feuerwerk und Schmankerl ist vor Ort gesorgt.

Wann: ab 22:00 Uhr

Eintritt: 15 Euronen

Wo: Muffatwerk (Zellstraße 4, 81667 München)

Mehr Infos: http://www.muffatwerk.de/de/events/view/3149

90er-Jahre-Party – Feiern am Niveaulimit 😉

Hyper! Hyper! The 90s Silvester Party! Hurra 2017! im „8 below club“

Was: Ein Prosit auf die Jugend! Silvester feiern mit den schlimmschönsten Songs der 90er – mitgrölen und gute Stimmung garantiert. Dancefloor, Eurotrash, Boybands und die Ärzte – das schreit geradezu nach jeder Menge Gaudi!

Guad z’wissn: gestartet wird mit jeder Menge Glühwein und Limes aufs Haus!

Wann: ab 22:00 Uhr

Eintritt: 15 Euro

Wo: 8 below club (Schützenstraße 8, 80335 München)

Mehr Infos: http://www.8below.de/event_hyperhyper.html

Dinner, Feuerwerk und Glamour-Dresscode

„Ocean´s 17“ – die Las Vegas-Party im 35 milli(m)eter

Was: Elegant, glamourös und exklusiv wird es am 31.12. im 35 milli(m)eter am Stachus. Passend zum oscarreifen Motto „Ocean´s 17“ gibt es jede Menge Specials. Von 21 bis 23 Uhr könnt ihr mit der Cocktail Happy Hour in die Silvesternacht starten. Zur Einstimmung gibt es außerdem einen „Ocean´s Campari Welcomedrink“. Von 21:00 bis ca. 23:00 Uhr könnt Ihr vom Silvester-Fingerfood-Buffet schlemmen. Musik kommt von DJ Mette Gür mit House & Old School Sounds, Vanessa K. wird außerdem live performen.

Am Stachus zündet um Mitternacht ein großes Feuerwerk.

Eintritt: Die Buffetpauschale & der Mindestverzehr betragen bei einer Sitzplatzreservierung bis 23.00 Uhr 40,- € (25 € Mindestverzehr + 15 € Buffetpauschale) und müssen vorab beglichen werden. Ab 23.00 Uhr beträgt der Mindestverzehr pro Person bei einer Sitzplatzreservierung 35€ und muss im Voraus beglichen werden.

Wo: 35 milli(m)eter im Mathäser Filmpalast (Bayerstraße 3-5, München)

Mehr Infos: http://35mmm.de

Irisches Silvester in 3 Irish Pubs mit Livemusik

„Happy New Year Munich“ im Kilians, Ned Kelly’s und Kennedy’s

Was: Mit einem Ticket könnt ihr gleich in drei Irish Pubs feiern – super für alle, die gerne mal die Location wechseln und Lust auf einen entspannten Abend mit Livemusik haben!

Irische Getränke- und Speisespezialiäten, beste und ausgelassene Irish Pub-Stimmung und Livemusik von Paul Daly & Band (Irish Folk)! Entspanntes Feiern mit hohem Anbandl-Potential im Kilians!

Im Kennedy’s rocken die „Trisonics“ (Rockabilly-Sound).

Und im Ned Kelly’s wird Partymusik aufgelegt.

Wann: ab 20:00 Uhr

Eintritt: 5 Euro

Wo: Kilians Irish Pub (Frauenplatz 11, 80335 München)

Mehr Infos: http://www.kiliansirishpub.com/eventdetail.php?id=18

Kostümball im Circus

Wannda Circus Silvester Kostümball l Märchenbazar Closing

Was: Auf dem zauberhaften Märchenbazar mit seiner Zeltlandschaft darf mit einem Kostümball mit Akrobaten, Tänzern und schönen Darbietungen ins neue Jahr getanzt werden. Wie soll die Verkleidung aussehen? Am besten bunt, verrückt und kreativ – und wer ohne Verkleidung kommt, der wird einfach mit ganz viel Glitzer überhäuft. Außerdem gelangt man über den Containerwald zum verzauberten Zug & der Bahnhofshalle des BAHNWÄRTER Thiel und kann auch dort kräftig mitfeiern. Musik gibt es gleich von mehreren DJs. Getränke sind natürlich auch in rauen Mengen vorhanden!



Wann: ab 23 Uhr

Eintritt: 16 Euro (Tickets gibt es hier: https://www.wannda.de/tickets/

Wo: Märchenbazar (Tumblingerstraße 29, 80337 München)

Mehr Infos: https://www.wannda.de

Silvester mit Elektro-Musik

Silvester 2016 @ Die Registratur & Prinzip

Was: Namhafte Münchner DJs, bezahlbare Drinks und elektronische Musik – abzappeln, feiern und trinken in coolen Clubs!

Wann: ab Mitternacht

Eintritt: 15 Euro (inklusive Freigetränk)

Wo: Registratur (Müllerstraße 42, 80469 München) und Prinzip

Mehr Infos: http://www.dieregistratur.de

Silvester im Freien mit Feuerzangenbowle

Silvester feiern am Isartor

Was: Münchens größte Feuerzangenbowle öffnet am 31.12. bereits ab 16:00 Uhr – da kann man sich schon mal gemütlich in Stimmung bringen. Ob nun zum Vorglühen oder zum Durchmachen … die schöne Location am Isartor sorgt auf jeden Fall für einen unvergesslichen Jahreswechsel.

Wann: ab 16 Uhr

Eintritt: frei

Wo: Isartor, München

Mehr Infos: http://www.muenchner-feuerzangenbowle.de

Schlemmen beim großen Silvester-Buffet

Buffet im Park Café

Was: Den Jahreswechsel mit einem köstlichen Buffet, Sektempfang und Live-Musik von „Sir Henry und der Stachus Swing Sensation“ beginnen! Besser kann man sich nicht auf den Jahreswechsel einstimmen! Lasst Euch einfach schon mal auf der Zunge zergehen, was das Buffet zu bieten hat: bayerisches Spanferkel, Schwertfisch, Kalbsfilet, Austern, Roastbeef, Ente, Hafermastgans, Carpaccio von Heilbutt und Lachs, Thunfischtartar, Garnele in Guacamole, getrüffelte Waldpilzsuppe uvm.! Danach lockt dann noch eine große Dessertauswahl.

Wann: ab 18 Uhr (Obacht: die Veranstaltung endet um 23 Uhr – ihr könnt also gemütlich futtern und dann noch weiterziehen!)

Eintritt: 35 Euro (Kinder bis 6 Jahre frei)

Wo: Park Café (Sophienstr 7, 80333 München)

Mehr Infos: http://www.parkcafe089.de

Ü30-Silvester-Mega-Party

Feiern im Freiheiz bei Freigetränken bis Mitternacht

Was: Das Freiheiz vereint an Silvester seine zwei besten Partys: die Ü30 Party und die „Kiss the 90ies“-Party. Auf zwei Locations darf gefeiert werden: in der Freiheiz-Halle werden die besten Ü30-Hits und 90er-Sounds aufgelegt, dazu gibt es Projektionen und Lasershows (und die Cocktails ab 5,50 Euro). Im Freiheiz-Foyer wartet 2000er-Musik auf Euch (Best of RnB, House, Pop und Rock) – und gemütliche Loungeecken. Wer ab 18 Uhr kommt, erhält mit seinem Eintritt Freigetränke (Bier, Weiß- & Rotwein, Prosecco) bis Mitternacht; zum Jahreswechsel wartet ein großes Feuerwerk. Ab 3 Uhr wird außerdem ein Weißwurstfrühstück aufgefahren.



Wann: ab 18 Uhr

Eintritt: ab 18 Uhr 65 Euro, ab 22 Uhr 32 Euro, ab Mitternacht 10 Euro

Wo: Freiheiz (Rainer-Werner-Fassbinder-Platz 1, 80636 München)

Mehr Infos: www.ue30-party-muenchen.de oder www.Kissthe90ies.de

Silvester auf dem Tollwood mit Livemusik und Mitternachtswalzer

Silvesterparty auf dem Tollwood

Was: Bereits ab 19 Uhr beginnt beim Tollwood der Silvester-Countdown. Auf verschiedenen Areas performen heuer zehn Bands und Live-DJs. Mit dabei ist die Express Brass Band. Die Gruppe ist ein wildes Münchner Musik-Kollektiv mit etwa 25 Instrumentalisten. Das Repertoire der Musiker ist tief verwurzelt im Jazz, Soul, Afrobeat und hat Einflüsse orientalischer Musik. Die Münchner Band Jamaram sorgt für den richtigen Vibe und lässt mit ihren Reggaeklängen Partystimmung aufkommen. Übrigens: die Stimme von Jamaram, Samy Danger, ist zusätzlich noch mit einem Solo-Auftritt am Start.

Optisch erregt das Duo Hochformat Aufsehen mit ihrer anmutigen Stelzenkunst, die man auf dem gesamten Gelände erleben kann. Und wer neugierig ist, was das Jahr 2017 bringt, kann bekommt auf Wunsch erste Zukunftsprognosen vom Wiener Tarot-Kartenleger Robert Alcazane.

Pünktlich zum Jahreswechsel erschallt der traditionelle Mitternachtswalzer auf der Theresienwiese und lädt ein, ins neue Jahr zu tanzen. Wer Hunger vom Feiern hat, kommt in der Food-Plaza auf seine Kosten. Auch die Tollwood-Bars sind geöffnet.

Wann: ab 19 Uhr

Eintritt: 22,85 Euro

Wo: Tollwood (Theresienwiese, München)

Mehr Infos: https://www.tollwood.de/veranstaltungen/2016/tollwood-silvesterparty/

Draußen und Drinnen feiern – inklusive Drinks und Buffet

All inclusive Silvester 2016/17

Was: Feiern auf 3 Areas mit angesagten Münchner DJs, Drinks und großem Buffet. Der Ticketpreis inkludiert alle Getränke, Mitternachtsprosecco, Champagner für die ersten 1000 Gäste, Glühwein, Feuerzangenbowle, Fingerfood-Buffet und Chili Con Carne ab 2 Uhr. An der Isarpromenade wird um Mitternacht ein großes Feuerwerk gezündet; es gibt glühende Beamer-Projektionen & magische Visuals, Pyro-Inszenierungen und Inder-Feuerwerke. Neben den drei Indoor-Dancefloors (Partysound, Haus, Electro, HipHop & R’n’B) wird es auch zwei bunt eingetauchte Außenbereiche geben.

Wann: ab 21:00 Uhr

Wo: Praterinsel (Praterinsel 3-4, 80538 München)

Eintritt: ab 21:00 Uhr 75, 90 Euro

Mehr Infos: http://www.all-inclusive-silvester.de/tickets.html

Mit Rockmusik ins neue Jahr

Silvester im Hard Rock Cafe – Rock into 2017

Was: Feiern im Hard Rock Cafe! Das geht an Silvester mit der Band „The Rossinis“ und einem Buffet mit Burger-Station, Twisted Mac Pasta, Chicken Wings, Midnight-Snack und vielem mehr… Danach verwöhnt Euch die Küche noch mit „Flying Desserts“ und Mitternachtssnacks. Im Preis inbegriffen sind: 5 alkoholische Getränke pro Person (Longdrinkauswahl, Bier, Hauswein), alkoholfreie Getränke unlimitiert sowie 1/2 Flasche Prosecco.

Wann: ab 20:00 Uhr

Wo: Hard Rock Cafe (Platzl 1, München)

Eintritt: 145 Euro pro Person

Mehr Infos: http://www.hardrock.com/cafes/munich/event-calendar.aspx?category=-1&date=12/31/2016&display=event&eventid=470243

Silvester mit klassischem Tanzball und anschließender Party

„Großes Silvester-Frauenfest“ im „Das Schloss“

Was: Erlaubt sind beim „Frauenfest“ natürlich auch Männer … und es geht erstmal glamourös und klassisch zu. Dresscode ist also Abendkleid und Anzug. Von 20 bis 22 Uhr könnt Ihr dann das Tanzbein schwingen: Standard und Latein-Tänze stehen auf dem Programm. Ab 22 Uhr legt dann DJane Elénis Sounds aus 80ies, Pop, Charts, Classix & Clubsounds auf. Bis 23 Uhr wartet ein Welcome-Prosecco auf Euch; ein Shuttlebus bringt Euch sicher vom Hauptbahnhof zum Schloss und auch wieder zurück. Um Mitternacht könnt Ihr Euch auf dem Olympiaberg das tolle Feuerwerk über der Stadt anschauen und danach im Schloss weitertanzen.

Wann: ab 19:30 Uhr

Wo: Das Schloss (Schwere-Reiter-Straße 15, München)

Eintritt: 18 Euro

Mehr Infos: http://www.frauenfest-muenchen.de/wb/

Silvester auf dem Weihnachtsmarkt

Alpenwahn Silvester hinter der Schrannenhalle

Was: Der kleine aber feine Weihnachtsmarkt mit seinen drei Buden hinter der Schrannenhalle hat an Silvester Open-End geöffnet. Herzhafte Schmankerl, hausgemachter Glühwein und Leckereien warten auf die Besucher.

Wann: ab 12:00 Uhr

Wo: Viktualienmarkt 15 | AM PSCHORR

Eintritt: frei

Mehr Infos: http://www.alpen-wahn.de

Feiern mit Radio Energy

Energy Silvester Party in der Nachtgalerie

Was: Silvester feiern auf drei Areas – Partysound, Black & R’n’B sowie Schlager. Getränke gibt es schon ab einem Euro, Prosecco bis 00:30 Uhr for free. Und um Mitternacht zündet ein großes Brillantfeuerwerk.

Wann: ab 21:00 Uhr

Wo: Nachtgalerie (Landsbergerstrasse 185, 80687 München)

Eintritt: 14 Euro

Mehr Infos: http://www.nachtgalerie.de/web/programm/energy-silvesterparty/

Mottoparty: Golden 20s Silvester

Gala-Dinner und Party im Filmcasino

Was: Die Silvesterparty mit jeder Menge Glanz und Glamour – Dekoration in Gold, funkelndes Feuerwerk, Lichteffekte und Videoinstallationen, Konfetti-Regen, kulinarische Genüsse, Champagner machen den Jahreswechsel im Filmcasino zu einem ganz besonderen Event. Ihr habt zwei Optionen: entweder ihr startet bereits um 19 Uhr mit dem 4-Gänge-Gala-Dinner oder ihr kommt ab 21 Uhr zur Party dazu. Dresscode: Chic und elegant.

Wann: Dinner ab 19 Uhr, Party ab 21:00 Uhr

Wo: Filmcasino (Odeonsplatz 8-10, 80539 München)

Eintritt: Einlass inklusive 4-Gänge-Menü 139 Euro, Einlass zur Party 25 Euro

Mehr Infos: http://www.filmcasino.net

Ganz lässig mit der Schickeria den „Hüttenzauber“ feiern – bei kostenfreiem Eintritt

Guad Essen – G’scheid Feiern im Bachmaier Hofbräu: KEIN Menüzwang – KEIN Buffet – KEIN Dresscode – KEIN Eintritt

Was: Hier wird Silvester ganz zwanglos gefeiert, ohne Dresscode und ohne Eintritt, getreu dem Motto „Guad Essen – G’scheid Feiern!“ mit Silvester-Speisekarte und ausgewählten Weinen. Dazu gibt es eine Live-Performance von „JAY & FRIENDS“, die für ausgelassene Partystimmung sorgen.

Wann: ab 19:00 Uhr

Wo: Bachmaier Hofbräu (Leopoldstraße 50, 80802 München)

Eintritt: frei

Mehr Infos: http://www.bachmaier-hofbraeu.de/zwangloses-silvester/