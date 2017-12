Schwimmbreze und Badetuch von „meinherzschlag.de“ zu gewinnen

Herzlich willkommen beim „Quadratratschn“-Adventskalender 2017! Auch in diesem Jahr freue ich mich wieder narrisch, tolle Kooperationspartner am Start zu haben … einige kennt Ihr eh schon, andere sind es definitiv wert, weiter verfolgt zu werden – und deswegen möchte ich Euch jeden Tag einen meiner Kooperationspartner vorstellen! Das Quadratratschn-Jahr ist dank Euch wirklich ganz wunderbar gelaufen – und daher möchte ich mich bei Euch von Herzen für die vielen Emails, Kommentare und Likes bedanken; danke auch, dass es durchweg so herrlich friedlich zugeht! Wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann fände ich es übrigens ganz toll, wenn Ihr meinen Kooperationspartner auf den sozialen Plattformen ein „Like“ da lasst und einfach ein wenig weiterverfolgt, was diese Unternehmen auch künftig auf die Beine stellen! Auch dafür im Voraus schon ein herzliches Dankeschön!

Mein heutiger Kooperationspartner: der bayerische Online-Shop „meinherzschlag.de“ 💜

„Mein Herzschlag“ ist ein Onlineshop für praktische, lustige und nützliche bayerische Produkte. Das Team von „Mein Herzschlag“ scheint dabei unendlich kreativ zu sein – immer neue „Haben Will“-Teile finden ihren Weg ins Sortiment. Im Shop kann man stundenlang stöbern: da gibt es Biergarten-Sets, Baby-Strampler mit bayerischem Aufdruck, Badetücher, Brotzeitbrettl im Dirndl- und Lederhosen-Format, Taschen oder Shirts.

Gerade als Geschenkideen eignen sich viele der Produkte; und sie sind bei Weitem nicht nur ein lustiger Gag für Zuagroaste oder Bekannte und Verwandte im „Ausland“, sondern kommen auch bei den Bayern selbst gut an. So knabbern bayerische Vierbeiner mittlerweile liebend gerne an ihrer Gummi-Leberkaassemmel, essen Kindern am liebsten mit ihrem bayerischen Latzerl oder planschen Familien gerne mit den aufblasbaren Schwimmbrezen, Dirndln oder Lederhosen. Hier ein kleiner Auszug aus dem Sortiment von Daniel Wildfeuer, der mittlerweile als „Exilbayer“ seine Webseite vom hohen Norden her betreibt – wenn das Herz am richtigen Fleck schlägt, dann packen wir Bayern eben einfach mal unsere sieben Sachen und folgen der Herzdame (oder dem Herzbuben) ins außerbayerische Ausland:

„Mein Herzschlag“ ist übrigens kein riesiges Unternehmen, sondern ein kleiner Familienbetrieb. Entstanden aus einer kleinen Idee hat das Team um Daniel und Annika Wildfeuer mittlerweile über 130.000 zufriedene Kunden. Bei „Mein Herzschlag“ nimmt man sich noch Zeit für Anfragen und ist bestens bestrebt, jeden Kundenwunsch zu erfüllen. Stöbern im Shop macht also allemal Sinn!

Unser heutiger Adventskalender-Gewinn

Unser heutiges Adventskalender-Türchen enthält folgende, sommerliche Überraschung:

💕 ein bayerisches Badeset, bestehend aus Schwimmbreze und Badehandtuch von „meinherzschlag.de“ im Wert von 44,99 Euro 💕

Auch, wenn es gerade kalt und trist draußen ist – der nächste Sommer kommt bestimmt! Macht Euch selbst oder Euren Liebsten eine Freude mit diesem coolen Badeset – damit seid ihr nicht nur am heimischen Baggersee, sondern auch in der Karibik DER Hingucker. Denn schließlich will der Bayer ja auch außerhalb seiner vier Wänden (oder seiner Landesgrenzen) zeigen, woher er kommt! Das Set eignet sich wunderbar als Geschenk: die große Schwimmbreze ist aufblasbar und bietet Platz für mehrere Personen; das weiche Badehandtuch komplettiert den perfekten Strand-Auftritt!

▶ Teilnehmen ist ganz einfach. Schreibt mir einfach, wohin ihr die Schwimmbreze mitnehmen würdet! Wo würde sie bei Euch zum Einsatz kommen?

Schreibt mir dann einfach eine Email mit Eurer Antwort. Oder schreibt mir eine private Nachricht auf Instagram oder Facebook. Noch einfacher: kommentiert die Beiträge auf Facebook, Instagram oder Twitter mit Eurer Antwort. Alle Kommentare, Emails und Nachrichten gehen in die Verlosung mit ein. Alle weiteren Gewinnspielbedingungen findet ihr HIER. ◀

Alle Fotos: Copyright @ Mein Herzschlag

Disclaimer: bei diesem Artikel handelt es sich um Werbung.