Es bassierd so vui in dera Wäid, und manchmoi mecht ma einfach nur Scheisse schrein. Umso mehr Schlimmes bassierd, umso wichtiger is, dass'ma si auf des besinnt, wos wirklich wichtig is. Mir olle kenna unsere kloane Wäid bessa macha, wemma acht gebn aufranand, wemma olle Leid, egal, woher's san, wia's redn, wia's ausschaugn, so behandeln, wia ma säibsd gern behandelt wern woin.

Diese Scheiss Gewalt muaß endlich a End hobn – wurscht aus welchem no so g’schissenen Beweggrund a imma soich schlimme Dinge bassiern. Mir miassn de Leid und de Länder des lassn, wos eana g’heard; mir miassn aufhearn, andere auszubeuten; mir miassn uns respekt- und liebevoll gegenüber andere verhoitn; mir miassn aufhearn, andere zu mobben oder uns für wos bessers z’hoitn; mir soitn Leid imma a Chance gebn, a wenn uns earnare Nosn need gfoid; mir soitn neamand vorverurteiln oder vo obn herab o’schaugn – und ois, was ma doa, mit Liebe doa. Mir san olle Menschen und mir miassn zamhoitn!



Wichtig is, dass'ma need in a Angststarre verfoin, sondern dass'ma weidamacha, dass ma uns gfrein, dass ma lebn, dass'ma uns unsre Freiheit need nehma lassn - unsere Freiheit is a so wertvolles Gut, des miass'ma beschützn!



Mir olle mechtn so an Scheißdreck need erlebn und a need zuaschaugn miassn, dass des woanders bassierd - und i wünsch ma, dass des irgendwann koa Mensch auf dera Wäid mehr erlebn muaß.

Feiert's Euer Lebn, feiert's Eure Freiheit, und dann zoagn ma dene paar Zipfen, de uns Angst macha mechtn, den Stinkefinger!

