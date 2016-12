Schmankerl-Pakete für den Christkindlmarkt am Chinaturm

Herzlich willkommen beim „Quadratratschn“-Adventskalender 2016! Auch in diesem Jahr freue ich mich wieder narrisch, tolle Kooperationspartner am Start zu haben … einige kennt Ihr eh schon, andere sind es definitiv wert, weiter verfolgt zu werden – und deswegen möchte ich Euch jeden Tag einen meiner Kooperationspartner vorstellen! Das Quadratratschn-Jahr ist dank Euch wirklich ganz wunderbar gelaufen – und daher möchte ich mich bei Euch von Herzen für die vielen Emails, Kommentare und Likes bedanken; danke auch, dass es durchweg so herrlich friedlich zugeht, dass keiner schimpft und alle – um es mit Haindling zu sagen – „freindlich“ zueinander sind! Wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann fände ich es übrigens ganz toll, wenn Ihr meinen Kooperationspartner auf den sozialen Plattformen ein „Like“ da lasst und einfach ein wenig weiterverfolgt, was diese Unternehmen auch künftig auf die Beine stellen! Auch dafür im Voraus schon ein herzliches Dankeschön!

Mein heutiger Kooperationspartner: Die Haberl Gastronomie mit dem Christkindlmarkt am Chinesischen Turm 💜

Seit fast 30 Jahren gibt es den Christkindlmarkt am Chinesischen Turm – und mit Sicherheit ist er einer der heimeligsten, schönsten und romantischsten Weihnachtsmärkte Münchens. Mitten im Englischen Garten – mit der einzigen Kutschenhaltestelle der Stadt!

Der Christkindlmarkt gehört zur Haberl Gastronomie, die auch das Restaurant und den Biergarten am Chinesischen Turm bewirten – das Team weiß also, was gut ist! Deswegen sind die Markt-Aussteller auch handverlesen und bieten viele Produkte und Schmankerl aus der Region an, z.B. Honig aus dem Englischen Garten (wenn das nicht eine tolle Idee für ein Weihnachtsgeschenk ist!). Zu entdecken gibt es viel: Handwerkskunst, Kunsthandwerk, liebevollen Krimskrams und hübsche Mitbringsel.

Freilich kommt auch die Kulinarik nicht zu kurz: Wiesn-Fans können sich freuen: auf dem Christkindlmarkt am Chinesischen Turm gibt es die Original-Ochsensemmel von der Ochsenbraterei!

Aber keine Sorge, auch die Vegetarier sind auf dem Christkindlmarkt am Chinaturm bestens versorgt: es locken Schupfnudeln, Spinat-Brezn-Knödel, Rahmfleckerl, Bratapfel und Kaiserschmarrn. Top!

Ein tolles und liebevoll durchgeplantes Rahmenprogramm rundet den Christkindlmarkt perfekt ab. Besonders für die Kleinen gibt es attraktive Angebote, wie die Vorlese-Oma und den Schreiner-Opa, der gemeinsam mit den Zwergerln Holzspielzeug baut (beide sind von Dienstag bis Freitag von 14 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag von 11:30 bis 18:30 Uhr vor Ort). Weihnachts-Deko-Basteln findet täglich in der „Gespensterjäger-Hütte“ statt – so können die Kleinen das Heim mit selbstgemachten Dekorationen schmücken! Das Kinderkarussell dreht sich übrigens täglich – an den Familientagen (29.11. und 13.12.) kostet eine rasante Fahrt nur 50 Cent … genau wie eine Zuckerwatte. Und natürlich darf auch der Nikolaus nicht fehlen: am 06.12. sowie an jedem darauffolgenden Wochenende und am 23.12. macht der Nikolaus Stopp auf dem Christkindlmarkt.

Ganz neu auf dem Programm ist die Kinderrallye: Von Montag bis Freitag erhalten die Kids einen kleinen Spielplan für die Märchen-Suche rund um den Weihnachtsmarkt. Am Ende wartet eine kleine Belohnung auf die fleißigen Sucher. Und dienstags ab 16:30 Uhr und sonntags von 13 bis 14 Uhr können die Kids sogar am Kinder-Eisstock-Training teilnehmen! Der Christkindlmarkt am Chinaturm ist also definitiv einen Ausflug mit der ganzen Familie wert – familienfreundlicher geht kaum mehr!

Auch auf Musik müssen die Besucher des Christkindlmarktes nicht verzichten: die Turmbläser spielen jeden Tag vom Chinaturm herunter. Und die Münchner Moritäten-Sängerinnen lassen an zwei Terminen (am 05. und 12.12.2016 um jeweils 16 Uhr) mit ihrer Handdrehorgel und alten Liedern Urgroßvaters Zeiten wieder aufleben.

Seit letztem Jahr stehen auch zwei Eisstockbahnen auf dem Markt; hier werden verschiedene Trainings angeboten und mit den Einnahmen die Jugendstocksportförderung unterstützt! Was ich besonders toll finde: die Eisstockbahnen sind von „Like Ice“, einer umweltfreundlichen Alternative zur Echteisbahn!

Einen Termin solltet Ihr Euch vielleicht noch besonders merken: am Samstag, den 03.12. ist Eisstock-Gaudi-Tag.

An diesem Tag dreht sich am Chinaturm alles um den traditionell-bayerischen Wintersport Eisstockschießen. Die Special Olympics des Deutschen Eisstockverbandes e.V. spielen auf den Eisstockbahnen ein Winter-Turnier, moderiert von einem erfahrenen Stadionsprecher. Die Gaudi geht dann mit einer Preisverleihung sowie kostenlosen Trainings für Jung und Alt durch erfahrene Eisstock-Sportler weiter.

Unser heutiger Adventskalender-Gewinn

Unser heutiges Adventskalender-Türchen enthält folgende, tolle Überraschung:

💕 5×2 Schmankerl-Pakete für den Christkindlmarkt am Chinesischen Turm (5 Gewinner) 💕

DAS nenne ich „Christkindlmarkt de luxe“! Besser kann man sich einen Bummel über einen der schönsten Weihnachtsmärkte Münchens nicht vorstellen – in Kooperation mit Haberl Gastronomie verlosen wir heute 5×2 Schmankerl-Pakete für den Christkindlmarkt am Chinesischen Turm. In jedem Paket sind je zwei Gutscheine für Glühwein, Bratwürschtl und Crêpes enthalten. Schnappt Euch also einfach Eure beste Freundin, den Partner / die Partnerin und spaziert gemeinsam über den wunderschönen Markt am herrlich beleuchteten Chinesischen Turm. Gönnt Euch ein paar leckere Schmankerl, stoßt mit einem Glühwein an und genießt einen zauberhaften Nachmittag oder Abend mit einem Lieblingsmenschen!

▶ Teilnehmen ist ganz einfach. Beantwortet mir einfach folgende Frage: Wie lange gibt es den Christkindlmarkt am Chinesischen Turm schon?

Schreibt mir einfach eine Email mit der richtigen Antwort. Oder schreibt mir eine private Nachricht auf Instagram oder Facebook. Noch einfacher: kommentiert die Beiträge auf Facebook, Instagram oder Twitter. Alle Kommentare, Emails und Nachrichten gehen in die Verlosung mit ein. Alle weiteren Gewinnspielbedingungen findet ihr HIER. ◀

Mehr Infos zum Christkindlmarkt am Chinaturm:

Öffnungszeiten: täglich vom 25. November bis 23. Dezember 2016; Montag bis Freitag von 12 bis 20:30 Uhr und Samstag und Sonntag von 11 bis 20:30 Uhr.

Webseite: http://www.haberl.de/weihnachtsmarkt

