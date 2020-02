Rosenheimer Sommerfestival mit tollem Line-Up

10. Rosenheimer Sommerfestival, Freitag, 10. Juli, bis Sonntag, 18. Juli 2020, Mangfallpark

www.rosenheim-sommerfestival.de

Der Sommer im Chiemgau ist ein Traum. Seit zehn Jahren sogar ein Märchentraum. Denn so lange schon feiern die Rosenheimer jährlich im Juli so lässige wie rockige oder poppige Konzertabende im Mangfallpark. Grund zum Feiern also, hat sich das einstige Sommermärchen doch schnell zu einem der erfolgreichsten Open-Air-Festivals Bayerns gemausert.

Inzwischen ist das Lineup für 2020 komplett. Mit Nena wird am 17. Juli eine der bis heute erfolgreichsten und faszinierendsten Künstlerinnen Deutschlands den Mangfallpark in 80er Jahre-Stimmung versetzen. Damals führte sie die Neue Deutsche Welle an und hob 1983 mit „99 Luftballons“ ab zu einer beispiellosen Karriere.

Deutschpop der neueren Generation präsentiert Silbermond am 18. Juli. Die Bautzener haben mit ihren Hits „Symphonie“, „Das Beste“ und „Irgendwas bleibt“ viele Fans erobert. Anfang Februar haben sie ihr sechstes Album „Schritte“ veröffentlicht, das sie mit im Gepäck haben.

Ebenfalls mit neuem Album „Once Upon A Mind“ besucht der britische Singer/Songwriter James Blunt am 15. Juli Rosenheim und kehrt zu dem zurück, was er beherrscht wie kaum ein anderer: zeitlose Popsongs schreiben, die Herz und Kopf gleichermaßen berühren.

Songs mit Sonne im Herzen und klaren Worten präsentieren am 16. Juli die ESC-Gewinnerin Lena Meyer-Landrut und der spanische Chartbreaker Alvaro Soler. Lena wird die Herzen der Rosenheimer im Flug erobern und Alvaro anschließend mit Hits wie „Sofia“ und „El Mismo Sol“ seine Strahlkraft leuchten lassen.

Bereits ausverkauft ist das Konzert mit Deep Purple am 11. Juli 2020! Einen Tag davor, am 10. Juli, wird das Jubiläums-Festival mit einer rauschenden Bayern-Party ganz im Sinne von „Skandal im Mangfallpark“ eröffnet. So coole wie rock’n rollige Heimat-Grooves von der Keller Steff Big Band, Django 3000 und der seit Jahrzehnten gefeierten Spider Murphy Gang stimmen die Rosenheimer auf weitere fünf gigantische Live-Konzerte ein.