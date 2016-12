Rosenheimer Sommerfestival 2017 mit ZZ Top, Mark Forster & Söhne Mannheims

Es ist wie ein Sommermärchen, das jedes Jahr spannender wird: Das Rosenheimer Sommerfestival (14.07. – 22-07.2017) geht ins siebte und sicherlich nicht verflixte Jahr! Vielmehr hat sich das mitten in der Stadt, aber doch so lauschig im Grünen gelegene Rosenheimer Woodstock mit der amtlichen Open Air-Bühne und den fast durchwegs ausverkauften Konzerten als absoluter Festivalliebling des Südens etabliert.

Internationale Rockstars, deutsche Chartbreaker, die angesagtesten Newcomer ober kurz: die ganz „Großen“ kommen vorbei, spielen vor einer begeisterten Zuschauermenge, fühlen sich auf und hinter der Bühne pudelwohl und wollen alle wieder kommen. Das Lineup für den Rosenheimer Festivalsommer 2017 rumpelt wie ein Beben durch die Szene, liest sich wie das „who is who“ der internationalen Stars und hat aus vielen Genres für alle Generationen etwas zu bieten.

Wo beginnen? Vielleicht mit dem Abschlußabend am 22. Juli, wenn es mit den Texanern ZZ Top knackigen Bluesrock auf die Ohren gibt und die Wüstenrock-Bartkäuze einen Phon-Orkan zwischen Alpen und München entfesseln werden, den einzigen 2017 im Süden. Das legendäre Trio um Billy Gibbons, Dusty Hill und den ironischerweise bartlosen Frank Beard begeistert das Publikum seit 1969 mit ihren unvergessenen Hits wie „Rough Boy“ oder „I Thank You“.

Mit Mark Forster und Michael Patrick Kelly haben sich zwei deutsche Superstars angekündigt. Der sympathische Liebling Forster („Voice for Kids“) hat als Opener des Festivals am 14. Juli 2017 sein neues Album „Tape“ mit im Gepäck, das nahtlos an den Erfolg von „Bauch und Kopf“ anknüpft. Bereits die erste Single „Wir sind groß“ enterte Platz 1 der Airplay Charts.

Auch Michael Patrick Kelly, der schon im jugendlichen Alter mit der Kelly Family vom Straßenmusiker zum Stadion-Act wuchs, geht 2017 mit „Sing meinen Song“ und neuem Album auf große Tournee! Am 19. Juli 2017 wird er es dem Rosenheimer Publikum präsentieren. Und welche Ehre für Max Giesinger an diesem Abend mit Michael Patrick Kelly die Bühne teilen und den Abend eröffnen zu dürfen. Selbst schon auf dem Weg zum Star unter den Newcomern, hat der sympathische Karlsruher die Musiklandschaft im Sturm erobert.

Lang ersehnt ist die Reunion der Söhne Mannheims in der Originalbesetzung von 1995. Nächstes Jahr ist es soweit! Die stimmgewaltige Kombo geht 2017 mit neuem Album „MannHeim zu Dir“ und Xavier Naidoo auf Tournee. Als Tourstop im Süden haben sie sich das Rosenheimer Sommerfestival ausgesucht! (20. Juli)

Auf „Kaisermania“-Tour geht im nächsten Sommer Roland Kaiser. Am 18. Juli wird die stets gut gelaunte Schlagerlegende mit seiner Band ein zweieinhalbstündiges Feuerwerk aus aktuellen Hits und unverwüstlichen Klassikern abfeuern. Last but no least dürfen sich alle Fans auf Milow freuen, den charismatischen Songschreiber mit der unverwechselbar weichen Stimme, den großartigen Hooks und den gehaltvollen Texten, der am 21. Juli ebenfalls sein neues Album “Modern Heart” im Gepäck hat.

DAS Highlight der letzten Jahre bleibt an Bord: Den für alle Veranstaltungen gültigen und übertragbaren Festivalpass gibt es für 120,- bei ausgewählten Geschäftsstellen der Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling, online unter www.spk-ro-aib.de, bei der Sparkasse Wasserburg und beim OVB (Eintritt nur einmal am Tag). Die Tagestickets gibt es an allen bekannten VVK-Stellen, sowie unter www.muenchenticket.de bzw. www.eventim.de.

Das gesamte Programm im Anhang oder unter www.rosenheim-sommerfestival.de