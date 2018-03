Rockavaria 2018 – das erwartet die Festivalbesucher!

Biergartenbereiche mit zahlreichen gastronomischen Angeboten sorgen für das leibliche Wohl. Großzügige Flächen zum Chillen sind auf dem weitläufigen Areal geplant. Blaas of Glory aus Holland spielen euchin den Pausen und im Biergartenbereich Hits von Motörhead, Bon Jovi etc. in ihrer ganz eigenen Version. Das Gelände liegt nur fünf Minuten zu Fuß vom Hauptbahnhof München entfernt. Übernachtungsmöglichkeiten a lá Camping, wie sonst auf Festivals üblich, wird es auch bei der dritten Ausgabe von “R

ockavaria” nicht geben; das Festival ist eine reines Tagesfestival. Campingmöglichkeiten gibt es innerhalb Münchens, z.B. in Thalkirchen, am Langweiler See oder in Obermenzing.

Anreise mit BOB oder Meridian

Aber auch für die Anreise haben sich die Veranstalter Gedanken gemacht: Ab sofort ist zusammen mit dem Rockavaria-Ticket auch eine Fahrkarte für die Züge von Meridian und BOB erhältlich. Wer bereits ein Rockavaria-Ticket besitzt, kann sich das Meridian- und BOB-Ticket zusätzlich auch als Upgrade kaufen.

Das Ticket, mit dem man doch um einiges günstiger Zug fährt, dürfte für viele Umländer spannend sein: es gilt sowohl in den Zügen der BOB, als auch im Meridian, sprich auf allen Strecken von und nach Bayrischzell, Lenggries, Tegernsee, Rosenheim, Salzburg, Kufstein und Holzkirchen. Die letzte Rückfahrt ist mit dem BOB um 0:04 Uhr ab Hauptbahnhof, mit dem Meridian ab 23:50 Uhr. Da das Rockavaria an beiden Veranstaltungstagen um 23 Uhr zu Ende ist, können die jeweils letzten Züge bequem erreicht werden. Preis des Upgrades: 11,70 Euro zzgl. Gebühren für das Tagesticket, 22 Euro zzgl. Gebühren für das Zwei-Tages-Ticket.

Das Line-Up