rock meets classic 2020

Die Rockshow des Jahres, Rock meets Classic, geht in die nächste Runde. Am 08.03.2020 spielen bekannte Größen des Rockbusiness in der Münchner Olympiahalle – Robert Hart wurde als Special Guest bestätigt!

Nachdem bereits die Fortsetzung der erfolgreichen Konzertreihe sowie einige Top-Künstler bekannt gegeben wurden, kann nun ein weiteres Highlight der Tour 2020 verkündet werden. Am 08. März 2020 macht die Rockshow Halt in der Münchner Olympiahalle.

Kult-Rocker Alice Cooper („School ́s Out”, „Poison“) als Hauptact! Dazu Joyce „Baby Jean“ Kennedy, die Sängerin von Mother ́s Finest („Baby Love“)! Außerdem Britanniens beste Live- Rocker Thunder! Das Line-Up der Rock meets Classic Tour 2020 liest sich ausnehmend gut….

Und jetzt wurde ein weiteres Highlight der 11. Ausgabe von Rock meets Classic bestätigt: Robert Hart, der aktuelle Sänger der Manfred Mann ́s Earth Band und ehemalige Shouter der legendären Bad Company, wird als Special Guest das Publikum begeistern.

Mat Sinner, der musikalische Leiter von RmC zur Verpflichtung von Robert Hart: „Unsere Zuschauer dürfen sich auf einen der großartigsten Classic Rock-Sänger überhaupt freuen. Robert hat unlängst auf einem privaten Konzert gesungen – und uns mit seinem Auftritt förmlich umgehauen. Wenn er Earth Band Klassiker wie „Mighty Quinn“ oder „Davis On The Road Again“ singt, ist das einfach nur mitreißend.“ Sinner weiter: „Und da Robert in den 90er Jahren für die großen Bad Company gesungen hat, dürfen sich unsere Zuschauer auch hier auf einen Super-Hit der Band freuen.“

Hart selber sagt: „Ich freue mich jetzt schon sehr auf März 2020, wenn ich mit Rock meets Classic auf Tour komme.“

München-Termin: 08.03.2020 Olympiahalle Beginn: 19 Uhr

Tickets gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen, telefonisch unter 01806 – 777 111 (20 Ct./Anruf aus dem dt. Festnetz – Mobilfunkpreise max. 60 Ct./Anruf) sowie im Internet unter www.myticket.de, www.ticketmaster.de und www.tourneen.com.

Foto & Text: Global Concerts