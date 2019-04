Radlflohmarkt und Versteigerung am 13.04.2019

Der diesjährige Münchner Radlflohmarkt mit Versteigerung findet am Samstag, 13. April, im Zenith, Lilienthalallee 29, statt. Der Fahrradverkauf beginnt um 10 Uhr. Früh kommen lohnt sich, weil die attraktivsten Angebote schnell weg sind. Es ist mit Wartezeiten zu rechnen, da sich maximal 2.000 Personen gleichzeitig in der Halle aufhalten dürfen. Mehr als tausend gebrauchte Rennräder, Stadträder und Mountainbikes haben im vergangenen Jahr ihre Besitzer gewechselt. Am besten ist der Radlflohmarkt mit der U-Bahn, U6 Haltestelle Freimann, zu erreichen. Pkw-Parkplätze sind vor Ort nur in beschränkter Zahl und gegen eine Gebühr von fünf Euro verfügbar.

Fahrradannahme ist schon am Vorabend, Freitag, 12. April, von 16 bis 21 Uhr im Zenith. Am Veranstaltungstag selbst werden keine Räder mehr angenommen. Zum Verkauf zugelassen sind nur gereinigte Fahrräder, Anhänger und Spezialräder ohne größere Mängel. Der Verkauf von Zubehörteilen ist nicht möglich. Wer ein Rad verkaufen will, muss sich bei der Abgabe ausweisen können und mit seiner Unterschrift die rechtmäßige Eigentümerschaft bestätigen. Jede Verkäuferin und jeder Verkäufer legt den Preis selbst fest.

Foto: Initiaitve Radlhauptstadt München / Fabian Norden

Bei erfolgreichem Verkauf behält der Veranstalter eine Provision von mindestens fünf Euro, beziehungsweise 15 Prozent des Verkaufspreises, ab zehn Fahrrädern zehn Prozent. Die Auszahlung erfolgt per Banküberweisung. Weitere Informationen auf www.t1p.de/radlflohmarkt2019. Ab 13 Uhr versteigert das städtische Fundbüro etwa 80 Fahrräder für Damen, Herren, Kinder und Jugendliche. Die Fund-Fahrräder sind gebraucht, nicht gewartet und werden ohne Gewährleistung für Beschaffenheit und Vollständigkeit gegen sofortige Barzahlung versteigert. Die Räder können vor der Versteigerung zwischen 11.30 und 12.30 Uhr besichtigt werden.

