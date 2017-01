Quadratratschn-News: Kooperation mit dem Deutschen Theater!

+ + + Quadratratschn-Neuigkeiten: Kooperation mit dem Deutschen Theater + + +

I gfrei mi total - ab moang startet mei Kooperation mim Deutsches Theater München 😍❤️ ... und zwar mit dem Oide Wiesn Bürgerball 2017. Mir wern live vor Ort berichten, Interviews macha, danzn, dringa und in altbekannter Manier Schabernack dreibn. Live und in Farbe kennt's mi dann moang so ab umara 20 Uhr auf dem Account vom Deutschen Theater seng, b'schdimmd a auf Instagram, und freile werd i a hier auf meiner Seitn amoi wos macha (vielleicht griag i ja an Bürgermoasta dazua, dass'a mit mir danzt *lach*). Werd auf jeden Foi a Fetzngaudi - und i dad mi natürlich a gfrein, wennds a do seids - na dringa ma oane zam! A paar Resttickets gibt's auf jeden Foi no, soweit i woaß.



Wenn mir live san, na schaugds doch amoi nei, ma ko des a direkt kommentieren und mitratschn - i gfrei mi total! ... mehraweniga