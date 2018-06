Public Viewing in München zur Fußball-WM

Paulaner Bräuhaus

Was: Stadtbiergarten mit einer hochauflösenden LED Wand. Plätze könnt ihr Euch jetzt schon sichern (Reservierung unter der unten angegebenen Webseite) – und bei den Deutschlandspielen 90 Minuten vor dem Anpfiff einlaufen. Fußballfeststimmung mit hausgebrauten Bieren…das Zwicklbier gibt’s gleich fasslweise!

Welche Spiele werden übertragen: alle

Specials: Bier aus dem Faß, LED Wand, Public Viewing im Biergarten

Eintritt: frei

Mehr Infos: https://www.paulaner-brauhaus.de (Foto Copyright: Kapuzinerplatz Brauhaus GmbH)

Kino am Olympiasee

Was: Alle Spiele der deutschen Mannschaft werden bei jedem Wetter (es gibt überdachte Plätze sowie einen Schirm-Verleih) im Open-Air-Kino am Olympiasee übertragen. Kino am Olympiasee findet auf der Freifläche der Olympia-Schwimmhalle statt, der Eingang ist direkt am Olympiaturm. Die Sitzmöglichkeiten sind dreigeteilt: in Love-Seats (Doppelliegestühle zum Kuscheln), normale Liegestühle (Parkett und Rang) sowie unbestuhlte Bereiche an den Seiten fürs Picknick-Kino. Bis es losgeht, könnt ihr Euer Zeit in den Bars oder in den Biergärten verbringen: dort gibt es neben Bio-Snacks z.B. saftige Burger und feine vegane Spezialitäten, die wöchentlich wechseln.

Welche Spiele werden übertragen: Während der WM zeigt das Kino jedes Spiel der DFB-Elf live. So 17.06., 17 Uhr, Deutschland – Mexiko – Sa 23.06., 20 Uhr, Deutschland – Schweden – Mi 27.06., 16 Uhr, Deutschland – Südkorea

Specials: ein Glas Prosecco ist im Eintritt enthalten, Sitzen auf Strandbad-Liegestühlen, die Zeit bis zu Anpfiff mit Tischkickern und einem Sport- und Spielgeräteverleih vertreiben, Hofbräu-Biere, frische Cocktails und gute Weine von Saffer. Dazu gibt es Bio-Grillfood von Herrmannsdorfer, leckere Rindfleisch- und Veggie-Burger und bayerische Biergarten-Spezialitäten.

Bayerisches Biergartenprinzip: Essen mitbringen gerne, Getränke bleiben draussen

Eintritt: 6 Euro auf allen Plätzen, inkl. einem Glas Prosecco

Mehr Infos: https://www.kinoamolympiasee.de (Foto Copyright: Münchner Stadtmedien GmbH)

Tollwood Festival

Was: Zwischen Konzerten und Performances könnt Ihr beim Tollwood spannende WM-Spiele einplanen: Ausgewählte Fußballspiele werden im Andechser Zelt und auf einer LED-Wand im Andechser Biergarten übertragen. Die Übertragung beginnt circa 30 Minuten vor dem Anstoß. Zudem gibt es in der Half Moon Bar die Spiele mit deutscher Beteiligung und das Finale zu sehen. Am 27.6. beginnt um 16 Uhr das dritte Vorrunden-Spiel des DFB-Teams gegen Südkorea.

Welche Spiele werden übertragen (im Andechser Zelt):

Mi., 27.6.2018, 16 Uhr – Deutschland vs. Südkorea

Mo., 02.7.2018, 16 Uhr – Achtelfinale

Di., 03.7.2018, 16 Uhr – Achtelfinale

Fr., 06.7.2018, 20 Uhr – Viertelfinale

Sa., 07.7.2018, 16 Uhr – Viertelfinale

Di., 10.7.2018, 20 Uhr – Halbfinale

Mi., 11.7.2018, 20 Uhr – Halbfinale

Sa., 14.7.2018, 16 Uhr – Spiel um Dritten Platz

So., 15.7.2018, 17 Uhr – Finale

Specials: rundrum findet das Tollwood Festival mit vielen Marktständen, Essensständen und Performances statt!

Eintritt: frei

Mehr Infos: https://www.tollwood.de (Foto Copyright: Tollwood Gesellschaft für Kulturveranstaltungen und Umweltaktivitäten mbH)

Augustiner-Keller

Was: Der Augustinerkeller mit seinem weitläufigen Biergarten hat eine treue Anhängerschaft. Nicht nur im Gasthaus herrscht regelmäßig ein buntes Treiben. Auch draußen ist im Sommer viel los. Bei schönem Wetter finden bis zu 5.000 Menschen im Biergarten Platz, und wenn ein wichtiges Fußballspiel übertragen wird, wird der Augustinerkeller gar zum kleinen Stadion. Reservierungen zu den Spielen werden nicht angenommen – ihr müsst also rechtzeitig lossocken!

Welche Spiele werden übertragen: Im Augustiner-Keller werden die WM-Spiele der Deutschen Nationalmannschaft gezeigt.

Eintritt: frei

Mehr Infos: https://www.augustinerkeller.de/home/neues-aus-dem-augustiner-keller/neues-aus-dem-augustiner-keller/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=188&cHash=c553a24cfd7ecfbab24907e973afdc35 (Foto Coypright: Augustiner-Keller München)

Augustiner Schützengarten

Was: Die Fußball WM im Biergarten des Augustiner Schützengarten auf LED Grossbildleinwand!

Welche Spiele werden übertragen:

Specials: tageslichttaugliche LED Leinwand – selbst bei Sonneneinstrahlung beste Sicht! Am 17.06. gibt es außerdem nach der Übertragung des Deutschland-Spieles eine Konzert von „Gerry & Gary“

Eintritt: frei

Mehr Infos: https://augustiner-schuetzengarten.de/#top (Foto Copyright: ASG Gastronomie GmbH)

Aumeister im Englischen Garten

Was: Der Aumeister überträgt die Spiele auf zwei großen Fernsehern (à 65 Zoll) im Eventzelt und auf der bedienten Terrasse. Plätze (und sogar Speisen von der speziellen Fußball-Speisekarte) können reserviert werden! Auch bei schlechtem Wetter könnt ihr die Übertragung dank Überdachung geniessen.

Welche Spiele werden übertragen: alle Spiele

Specials: zwei großen Fernsehern (à 65 Zoll), Eventzelt, WM-Schmankerl-Speisekarte

Eintritt: frei

Mehr Infos: https://www.aumeister.de/willkommen/special-events/fussball-wm-2018/ (Foto Copyright: ASG Gastronomie GmbH)

Ayinger Bräustüberl in Aying

Was: Alle Spiele der Deutschen Elf werden im Biergarten übertragen.Alle weiteren Spiele werden ebenfalls live auf Großleinwand übertragen, jedoch teilweise ohne Ton.

Welche Spiele werden übertragen: Ab dem Achtelfinale (30. Juni) alle

Spiele live und in voller Länge, vorher nur die Spiele der Deutschen Mannschaft.

Specials: Großbildleinwand im Biergarten

Eintritt: frei

Mehr Infos: http://www.ayinger-braeustueberl.de/veranstaltung/ (Foto Copyright: Brauereigasthof Aying Franz Inselkammer KG)

Backstage

Was: Die Spielen werden im NACHTBIERGARTEN (Open Air, überdacht) und in WERKSTATT/STUDIO (Indoor) gezeigt. Reservierungen sind unter wm2018@backstage.eu möglich (für Deutschland Spiele könnt ihr euch Tickets inkl. Bier auf backstagetickets.eu sichern, es können keine kostenlose Reservierungen bei diesen Spielen angenommen werden)

Welche Spiele werden übertragen: alle WM-Spiele

Specials: GROSSLEINWAND – NACHTBIERGARTEN – SELBER GRILLEN – KICKERN – MASS HELLES 5,80 € im NACHTBIERGARTEN; Tippt zum Anfang der Begegnung auf euren Favoriten und holt euch bei jedem Tor eurer Mannschaft (ausser Elfmeterschießen) an der Bar einen Jägermeister für umsonst – bis die Bar abpfeift.

Eintritt: frei

Mehr Infos: https://www.backstage.info/veranstaltungen-2/public-viewing (Foto Copyright: Brauereigasthof Aying Franz Inselkammer KG)

Bar am Seehaus / Englischer Garten

Was: Live unter freiem Himmel mit bester Sicht auf mehrere Leinwände. Geöffnet schon ab 12 Uhr; Drinks, Musik & Party bis 1 Uhr nachts

Welche Spiele werden übertragen: alle WM-Spiele

Specials: ihr könnt schon ab 12 Uhr einlaufen und dann bis 1 Uhr nachts feiern!

Eintritt: frei

Mehr Infos: https://www.baramseehaus.de/(Foto Copyright: 089 Bar & Lounge GmbH)

Beach38

Was: Die WM 2018 am schönsten Strand Münchens erleben: Am Sandstrand mit Liegestühlen, BBQ & Sunshine Drinks, Beachbar & Summerfeeling bei jedem Wetter, Indoor auf Großleinwand.

Welche Spiele werden übertragen:

Specials: Liegestühle, Beachbar, Indoor auf Großleinwand

Eintritt: ??

Mehr Infos: http://www.beach38.de/de/termine/(Foto Copyright: Beach38)

Muffatwerk & Muffatbiergarten

Was: Die Spiele mit deutscher Beteiligung werden auf Großbildleinwänden auf dem gesamten Gelände gezeigt: Muffathalle, Ampere, Café, Biergarten und Terrasse. Außerdem werden ausgewählte Spiele in der KO-Runde bei schönem Wetter im Biergarten auf Großbildleinwand oder Flatschens übertragen.

Welche Spiele werden übertragen: alle Spiele der deutschen Elf, ausgewählte weitere Spiele (bitte auf der Webseite oder Facebook informieren)

Specials: Großbildleindwände im weitläufigen Areal mit Auswahl der gewünschten Location

Eintritt: frei

Mehr Infos: http://www.muffatwerk.de/de/events/view/3956 (Foto Copyright: Muffathalle Betriebs GmbH)

Franziskaner Wirtshaus & Biergarten

Was: Alle Spiele live im Biergarten auf Leinwand. Alle Deutschland-Spiele live im bedienten Biergarten oder im Wirtshaus auf TV´s

Welche Spiele werden übertragen: alle Spiele der WM

Specials: Leinwand sowie TV – auch indoor.

Eintritt: frei

Mehr Infos: http://www.franziskanergarten.de/aktuelles.html (Foto Copyright: Franziskaner Wirtshaus & Biergarten)

Hofbräukeller

Was: Im Biergarten auf Großleinwand vom 14. Juni- 15. Juli 2018. Nicht nur die Deutschland-Spiele! Zu den übertragenen Spielen gibt es passend zu den Begegnungen ländertypische Gerichte auf der Speisekarte, die keine Wünsche offen lassen.

Welche Spiele werden übertragen: alle Spiele der deutschen Elf; auf Facebook außerdem alle Infos, welche Begegnungen sonst noch übertragen werden.

Specials: Großbildleinwand, landestypische Gerichte passend zu den Spielen

Eintritt: frei

Mehr Infos: http://www.hofbraeukeller.de/kalender/einzelansicht/article/fussball-weltmeisterschaft.html (Foto Copyright: Steinberg Gastronomie GmbH c/o Hofbräukeller)

Flughafen München / MAC-Forum

Was: Während der FIFA Fußball Weltmeisterschaft in Russland vom 14. Juni bis zum 15. Juli 2018 wird der Flughafen im Herzen des München Airport Forums beim Public Viewing alle Spiele live übertragen. Auf der eigens aufgebauten Tribüne wird für rund 2.000 Fans eine optimale Sicht und beste Fussballstimmung garantiert.

Bei allen Deutschland-Spielen dabei sind der Stadion-DJ der deutschen Nationalmannschaft Sebastian Schäch und der Moderator Stephan Hacker. Die beiden sorgen für ein spannendes Rahmenprogramm mit sportlichen Überraschungsgästen und der VIP Fan-Couch.

Parken im P20 ist natürlich wie bei allen Veranstaltungen in MAC-Forum für 5 Stunden kostenlos.

Welche Spiele werden übertragen: alle Spiele der Fußball-WM

Specials: spannendes Rahmenprogramm mit sportlichen Überraschungsgästen, Großbildleinwand, Tribüne mit Platz für 2.000 Fans

Eintritt: Spiele der deutschen Nationalmannschaft können nur in Verbindung mit einer gültigen Eintrittskarte besucht werden – die Arena ist von außen nicht einsehbar. Kinder ab 3 Jahren benötigen zum Einlass in die Arena bei Deutschland-Spielen ein eigenes Ticket. Bei allen weiteren Übertragungen ist der Eintritt frei. Tickets für die Spiele der deutschen Nationalmannschaft können Sie ab 28. Mai für 5 Euro pro Ticket direkt hier www.munich-airport.de/publicviewing online buchen. An der Abendkasse sind ebenfalls noch Tickets für 7 Euro pro Person erhältlich

Mehr Infos: www.munich-airport.de/publicviewing (Foto Copyright: Flughafen München)

Park Café

Was: Live in HD im Restaurant, im Garten und im WC

Welche Spiele werden übertragen: alle Spiele

Specials: sowohl indoor als auch im Biergarten!

Eintritt: frei

Mehr Infos: https://www.parkcafe089.de (Foto Copyright: Park Cafe München GmbH)

Paulaner am Nockherberg

Was: Alle Fußballfans können im Sommer 2018 die Fußball Weltmeisterschaft live im großen Festsaal und im Biergarten beim Public Viewing verfolgen und mit der Deutschen Mannschaft mitfiebern. Stadionatmosphäre ist garantiert! Gezeigt werden alle Spiele vom 14. Juni bis 15. Juli 2018 auf Großbildleinwand in- und outdoor. Die Zutaten für Gänsehaut und Gemeinschaftsgefühl: ca. 4.000 Zuschauer, stimmungsvolle Musik von 95.5 Charivari, guter Fußball, der Stadionsprecher Andy Wenzel und eine riesige Leinwand!

Und das Team vom Nockherberg verwöhnt Sie dabei mit hausgebrautem Bier und Spezialitäten aus unserer regionalen Küche.

Welche Spiele werden übertragen: alle Spiele

Specials: sowohl indoor als auch im Biergarten, Rahmenprogramm von Radio Charivari, riesige Leinwand

Eintritt: frei

Mehr Infos: https://paulaner-nockherberg.com/veranstaltungen/ (Foto Copyright: Schottenhamel und Lechner GmbH)

Hard Rock Cafe

Was: Das Hard Rock Cafe München zeigt alle Spiele des deutschen Teams auf großer Leinwand & mit Ton. Außerdem gibt es für diese Spiele ein spezielles Menü (nur im Voraus buchbar). Ab dem Achtelfinale werden dort ALLE Spiele auf großer Leinwand gezeigt und auch da wird das Menü buchbar sein!

Welche Spiele werden übertragen: alle Deutschland-Spiele, ab dem Achtelfinale alle Spiele der WM

Specials: große Leinwand, spezielles WM-Menü

Eintritt: frei

Mehr Infos: http://www.hardrock.com/cafes/munich/event-calendar.aspx(Foto Copyright: Hard Rock Cafe München)

089 Bar

Was: An allen Tagen, an denen Jogis Jungs ihr bestes auf dem Platz geben, baut die 089 Bar Stadionatmosphäre auf und zeigen auf zwei Leinwänden mit Ton das Spiel (wenn Deutschland an einem Sonntag oder Montag spielt öffnet die Bar auch an diesen Tagen). Ihr könnt vorab Tische für die optimale Sicht auf die Leinwand reservieren (Für eine Reservierung schickt bitte eine Email an office@089-bar.de mit eurem vollen Namen, der gewünschten Platzzahl sowie dem Tag, für den ihr reservieren möchtet. Pro Namen könnt ihr maximal 5 Plätze reservieren, für 10 Plätze müsst ihr dementsprechend also mind. 2 Namen angeben). Die Barkeeper sorgen für ausreichende Versorgung während der spannendsten 90 Minuten seit Wochen. Alle Getränke bekommt Ihr natürlich in Kühlern an Eure Tische, damit Ihr während des Spiels versorgt seid und Ihr durch nichts in Eurer Konzentration gestört werdet. Geöffnet wird immer eine Stunde vor Spielbeginn und der Einritt ist vor & während der Deutschland-Spiele frei. Die reservierten Plätze müssen mindestens eine Stunde vor Spielbeginn besetzt sein. Die Jungs von Streetfood Bavaria versorgen euch mit leckerem Essen, früh kommen lohnt sich also.

Welche Spiele werden übertragen: alle Deutschland-Spiele

Specials: zwei Leinwände, Bar-Betrieb, Streetfood & Snacks von „Streetfood Bavaria“

Eintritt: frei

Mehr Infos: https://089-bar.de (Foto Copyright: 089 Bar)

Bussi Bussi Bavaria

Was: Gänsehaut Atmosphäre garantiert. Im wunderschönen Biergarten oder im Bussi Bavaria auf großer Leinwand. Erlebt gemeinsam alle Spiele, alle Tore & alle WM Highlights im Bussi Bavaria direkt an der Theresienwiese. Open Air & Indoor in gemütlicher bayrischen Atmosphäre.

Mit gemütlichen Sitzecken oder mit Biergarten Flair schaut ihr bequemer als im Wohnzimmer.

Welche Spiele werden übertragen: alle Spiele

Specials: große Leinwand indoor (praktisch bei Regen) und im Biergarten, gemütliche Sitzecken

Eintritt: frei

Mehr Infos: https://www.bussibavaria.me/wm-2018 (Foto Copyright:R&O GASTSTÄTTEN GMBH)

Filmcasino

Was: Bei schönem Wetter werden die Spiele auf der großen Sonnenterrasse auf Flatscreens direkt an der Ludwigstraße und mit Blick auf den Odeonsplatz gezeigt; von allen Plätzen habt ihr prima Sicht auf 8 (!!!) Screens. Im Restaurant im 1. Stock zeigen wir alle Deutschlandspiele im angenehm klimatisierten und abgedunkelten Raum auf Großbildleinwand, ideal auch, wenn Ihr mit einer größeren Gruppe von Freunden und/oder Kollegen das Spiel sehen wollt. Vor und zum Spiel wird leckeres Essen a la carte von Eventkoch Pepe und seinem Team serviert. Einlass: eine Stunde vor Spielbeginn.

Ihr könnt ab sofort Plätze reservieren, diese garantieren Euch einen Sitzplatz, sofern Ihr rechtzeitig (spätestens 20 Minuten vor Spielbeginn) erscheint. Denn Achtung: Es können keine bestimmten Plätze reserviert werden, es gilt: first come first serve. (Fürs Reservieren schickt bitte eine Email an: office@filmcasino.net mit dem Stichwort „LMSJ WM-Studio 2018“, Eurem vollen Namen, der gewünschten Platzzahl und wenn möglich den Namen der Personen, die mit Euch kommen, sowie dem Tag, für den Ihr reservieren möchtet. Falls Ihr mehr als 5 Plätze reservieren wollt, führt bitte in jedem Fall die Teilnehmer auf, damit wir bzw. auch das Filmcasino ein gewisse Sicherheit haben für das Bereithalten der Plätze)

Welche Spiele werden übertragen: alle Deutschland-Spiele

Specials: hier seid Ihr direkt auf der Ludwigstrasse und der Leopoldstrasse, um Siege gebührend zu feiern; 8 TV-Screens bei schönem Wetter auf der Sonnenterrasse; im Restaurant alle Deutschlandspiele auf Großbildleinwand in einem abgedunkelten, klimatisierten Raum; Essen a la carte vor und während der Spiele

Eintritt: frei

Mehr Infos: https://filmcasino.net (Foto Copyright:Filmcasino)

Hirschgarten

Was: Live-Übertragung im Biergarten

Welche Spiele werden übertragen: auf der Webseite findet ihr eine Liste der Spiele, die bei schönem Wetter im Biergarten übertragen werden (siehe unten unter Info); ab dem Achtelfinale werden alle Spiele übertragen.

Specials:

Eintritt: frei

Mehr Infos: https://www.hirschgarten.de/fussball-live-muenchen-bundesliga-champions-league-fc-bayern-grossbildleinwand-biergarten.html (Foto Copyright: Königlicher Hirschgarten)

Wirtshaus am Bavariapark

Was: alle wichtigen Spiele der Fussball-Weltmeisterschaft in Russland werden übertragen. Live Übertragung im Biergarten auf großer Leinwand.

Welche Spiele werden übertragen: „alle wichtigen Spiele“ heißt es auf der Facebook-Seite …also am besten auch einfach dort informieren, ob das gewünschte Spiel auch übertragen wird.

Specials: Biergarten mit großer Leinwand

Eintritt: frei

Mehr Infos: https://wirtshaus-am-bavariapark.com/aktuelles-events/ (Foto Copyright:Wirtshaus am Bavariapark)

Tambosi

Was: alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft ab der Vorrunde auf Leinwand zum Odeonsplatz und ab dem Achtelfinale (mit deutscher Beteiligung) in der wunderschönen Kulisse des Hofgartens!

Welche Spiele werden übertragen: alle Deutschland-Spiele

Specials: Leinwand zum Odeonsplatz, ab dem Achtelfinale im schönen Hofgarten

Eintritt: frei

Mehr Infos: http://tambosi-odeonsplatz.de (Foto Copyright: Tambosi Crocamo GmbH)