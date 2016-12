Preisgekröntes Kabarett im Schlachthof!

Herzlich willkommen beim „Quadratratschn“-Adventskalender 2016! Auch in diesem Jahr freue ich mich wieder narrisch, tolle Kooperationspartner am Start zu haben … einige kennt Ihr eh schon, andere sind es definitiv wert, weiter verfolgt zu werden – und deswegen möchte ich Euch jeden Tag einen meiner Kooperationspartner vorstellen! Das Quadratratschn-Jahr ist dank Euch wirklich ganz wunderbar gelaufen – und daher möchte ich mich bei Euch von Herzen für die vielen Emails, Kommentare und Likes bedanken; danke auch, dass es durchweg so herrlich friedlich zugeht, dass keiner schimpft und alle – um es mit Haindling zu sagen – „freindlich“ zueinander sind! Wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann fände ich es übrigens ganz toll, wenn Ihr meinen Kooperationspartner auf den sozialen Plattformen ein „Like“ da lasst und einfach ein wenig weiterverfolgt, was diese Unternehmen auch künftig auf die Beine stellen! Auch dafür im Voraus schon ein herzliches Dankeschön!

Mein heutiger Kooperationspartner: Das „Wirtshaus im Schlachthof“ oder besser bekannt als „Schlachthof München“ 💜

Ach, das „Wirtshaus im Schlachthof“ – wir lieben es! Nicht nur wegen der guten, bayerischen Küche und den leckeren Schmankerln, sondern vor allem wegen der vielen, so herrlich unterschiedlichen Veranstaltungen. Der Schlachthof bietet Kunst- und Kulturschaffenden einen wichtigen Raum, um sich einem interessierten Publikum zu präsentieren. In den geschichtsträchtigen Mauern wurde die legendäre Fernsehserie „Zur Freiheit“ gedreht, und auch der weitbekannte „Ottis Schlachthof“ fand in der Kultgaststätte ein schönes Zuhause.

Für mich ist der Schlachthof auch deshalb etwas ganz besonderes, weil ich bei einer Show meines ehemaligen Radio-Kollegen-Chefs Ali Khan live auf der Bühne mitwirken durfte. Das erste Mal auf der Bühne – und dann gleich im legendären Schlachthof! Der Schlachthof bietet alles, was das kulturbegeisterte Herz begehrt: Kabarett, Konzerte, Theater und Lesungen. Hinzu kommen noch Partys, Weihnachts- und Silvesterevents.

Die diesjährige Silvesterparty kann ich Euch sehr empfehlen: Kabarettistin Lizzy Aumeier spielt das Beste aus ihren bisherigen Programmen – Lachen am laufenden Band garantiert! Danach findet dann im Schlachthof noch eine ausgelassene Party mit DJ und Tanzmusik statt!

Gleich für drei Veranstaltung im Schlachthof haben wir heute Tickets für Euch!

Einer der bekanntesten Bauchredner Peter Moreno am 06.01.2017 mit „BauchComedy – Lachen ist Programm!“

Peter Moreno zählt zu den gefragtesten Bauchrednern in Deutschland. Er versteht es wie kein anderer, seinem Publikum ein richtig gutes Bauchgefühl zu verschaffen. Charmant, witzig und frech begeistert er mit seiner neuen einzigartigen Soloshow „BauchComedy“. Bereits in zahlreichen TV-Auftritten stellte der Mann mit den 30 (!!!) Bauchstimmen sein außergewöhnliches Talent unter Beweis.

Die frische Art des Comedian erreicht alle Altersklassen und brachte schon tausende Besucher in renommierten Theatern und großen Hallen zum Lachen und Staunen. Peter Moreno wurde unter anderem mit dem „Best of Artist“ und „European Best of Artist“ Award ausgezeichnet, ist dreifacher Weltrekordhalter im Bauchreden und steht mehrmals im Guinnessbuch der Rekorde.

Sein Bauchrednerstil ist weltweit unverkennbar und einzigartig. Während er gemütlich trinkt und raucht, trällert die Banane „Ilse“ munter ein Lied auf dem Tisch liegend vor sich hin. Zuvor zelebrierte das Früchtchen einen fulminanten heißen Striptease. Schon mal ein quasselndes aberwitziges Jackett gesehen? Nein! Bei dieser Comedy-Bauchrednershow ist auch das möglich.

Die Grenzen zwischen Bauchreden, Comedy und Kabarett sind fließend in einem grenzenlos heiteren Spektakel. Freut Euch auf eine unvergessliche, zweistündige Show mit Stand-up Comedy, absurden Dialogen, geistreichem Witz und viel Humor aus dem Bauch heraus!

Mehr Infos: www.peter-moreno.de Luis aus Südtirol mit seinem neuen Programm „Oschpele!“ am 25.01.2017

„Oschpele!“ ist das neue Programm von Luis aus Südtirol. Eingefleischte Fans wissen bereits, dass der Ausdruck „Oschpele!“ in Luis‘ Wortschatz tief verankert ist und als einer der emotional vielseitigsten Begriffe der Südtiroler Sprache bei ihm besonders häufig zur Verwendung kommt. Es ist also höchst an der Zeit, den Ausdruck genauer unter die Lupe zu nehmen.

Das Programm „Oschpele!“ ist aber weit mehr als eine sprachwissenschaftliche Abhandlung. Luis‘ Interessen sind bekanntlich sehr vielfältig und so beschert er dem Publikum auf ein Neues kurzweilige Unterhaltung mit Anekdoten und philosophischen Überlegungen mit überaus logischen Schlussfolgerungen aus seinem Bergbauernleben mit tierischem Hofstaat im Ultental: Ist ein Mann mit viel Holz vor der Hütte in Wirklichkeit gar kein Mann? Dies sind nur einige Fragen, die den Bergbauern beschäftigen. Die allerwichtigste aber lautet immer noch: wird Luis endlich eine Frau finden?

Mehr Infos: www.luis-aus-suedtirol.com

Der mehrfach ausgezeichnete Philipp Weber mit seinem Programm „Durst – Warten auf Merlot“ am 22.02.2017

Vernünftiges Trinken will gelernt sein. Millionen Deutsche schlucken heute missbräuchlich Alkohol. Im letzten Jahr mussten deshalb 23000 Rentner stationär behandelt werden. Wie heißt es so schön: „Viele ältere Menschen müssen nachts öfters raus“. Es wird aber nie gesagt wohin. Jetzt wissen wir es: Zur Ü-80-Party mit betreutem Trinken! Auch die Leistungsträger dieser Gesellschaft langen kräftig zu. Es gibt Krankenhäuser, da schwankt die Chefarztvisite als Polonaise ins Zimmer. Und im Flugzeug kann man nicht mehr sicher sein: Wer hat mehr getankt, die Maschine oder der Pilot? Droht Deutschland in seinem eigenen Durst zu ertrinken?

Doch der eigentliche Skandal ist, was dem Menschen im Lande des Reinheitsgebotes als trinkbar vorgesetzt wird: Red Bull! Das Zeug schmeckt wie der Morgenurin eines zuckerkranken Gummibärchens. Manche glauben sogar, dass da Stierhodenextrakt drin ist. Dann wäre Red Bull kein Energydrink, sondern eine Ochsenschwanzsuppe. Oder Nektar! Ein Drittel der Deutschen halten einen Frucht-Nektar für ein besseres Getränk als einen Fruchtsaft. Dabei müssen in Nektar gerade mal 5 % Frucht enthalten sein. Der Rest ist Wasser, Zucker, Farbstoffe … Wenn Sie ein „Shampoo Kiwi-Mango“ kaufen, haben Sie mehr Obst im Korb. Lug und Betrug wohin das Auge schweift.

Wer bringt Klarheit in die trüben Gewässer der deutschen Trinkkultur? Philipp Weber. Der studierte Chemiker und Biologe ist Deutschlands radikalster Verbraucherschützer und hat sich mit Leib und Leber Ihrem Wohl verschrieben. Der Autor und Macher des Sensations-Programms „FUTTER – streng verdaulich“ widmet sich nun den flüssigen Gaumenfreuden. „DURST – Warten auf Merlot“ ist ein furioses Meisterwerk der komischen Volksaufklärung. Denn Weber will mehr: lachende Gesichter, glückliche Menschen und eine bessere Welt. Doch vor allem: den Ministerposten für Verbraucherschutz!

Mehr Infos: www.weberphilipp.de

Unser heutiger Adventskalender-Gewinn

Unser heutiges Adventskalender-Türchen enthält folgende, tolle Überraschung:

💕 Je 2×2 Karten für Philipp Weber (am 22.02.17), Luis aus Tirol (am 25.01.17) und Peter Moreno (am 06.01.17) im wunderbaren Münchner Schlachthof 💕

Das wunderbare Team vom Schlachthof sucht immer ganz besondere Zuckerl und wirklich herausragende Künstler aus – diesmal darf ich Euch in Kooperation mit dem Schlachthof gleich mit drei Veranstaltungen glücklich machen! Peter Moreno ist einer der bekanntesten Bauchredner und wurde schon mehrfach ausgezeichnet! Luis aus Tirol hat alleine auf Facebook eine riesengroße Fangemeinde und wird Euch mit seinem Südtiroler Charme zum Lachen bringen. Und Philipp Weber hat mit seinen Programmen u.a. schon den Deutschen Kleinkunstpreis, den Bayerischen Kabarettpreis oder das Passauer Scharfrichterbeil gewonnen. Drei erstklassige Shows also, die sich jeweils zwei Gewinner (plus Begleitung) im Schlachthof ansehen können! Grandios!

▶ Teilnehmen ist ganz einfach. Beantwortet mir einfach folgende Frage: Zu welcher der drei Veranstaltungen wollt Ihr mit Begleitung gehen?

Schreibt mir dann einfach eine Email mit Eurer Antwort. Oder schreibt mir eine private Nachricht auf Instagram oder Facebook. Noch einfacher: kommentiert die Beiträge auf Facebook, Instagram oder Twitter. Alle Kommentare, Emails und Nachrichten gehen in die Verlosung mit ein. Alle weiteren Gewinnspielbedingungen findet ihr HIER. ◀

Mehr Infos zum Schlachthof München:

Webseite: http://www.im-schlachthof.de

facebook: https://www.facebook.com/imschlachthof/

Foto Copyrights: Schlachthof München

Disclaimer: bei diesem Artikel handelt es sich um Werbung.