Park Café Jazz & Blues Festival 2017

4 DAYS OF JAZZ – Di 10.10.-Fr 13.10.2017

Showbeginn jeweils 20:30h

Eintritt frei, um Reservierung wird gebeten.

Di, 10.10. Gerard Conners, St Louis, USA

Mi, 11.10. Ines Goldfish, München

Do, 12.10. Freddie Hall, New York City, USA

Fr, 13.10. Monaco Swing Quartett feat. Maximilian Höcherl

Gerard Conners ist Musiker, Komponist und ist in der Blues Stadt St. Louis, Missouri geboren. Als Enkelkind eines berühmten Blues Saxophonisten, wurde er schon in frühen Jahren mit Soul, Gospel, Blues and Jazz konfrontiert.

Gerard spielt Saxophon, Klarinette, Querflöte und Mundharmonka. Legenden wie „Grover Washington Jr.“, „Walter Beasley“ und „Hubert Laws“ prägten ihn durch deren einzigartigen Sounds.

Er ist derzeit einer der gefragtesten Sideman der europäischen Jazz, Funk- und Popszene und wirkte an zahlreichen Studioproduktionen und TV-Shows, wie zum Beispiel im Bayerischer Rundfunk Fernsehen und Dedo Weigert Film, mit. Gerard spielte auch mit den Musikkorps, als Berufsmusiker in Fort Lee, Virginia.

Seine NewUrbanJazz Band ist ein Circle of Friends (Peter Hops – E-Bass, Elvis Zoltan – Keyboards, Marc Tepelmann – Fender Rhoads, Andreas Kutschera – Drums) und spiegelt eine sanfte Mischung aus Funk, Smooth R&B, Soulful Pop und Urban Ballads wieder.

Ines Goldfisch (v), Heinrich Wulff (g), Sava Medan (b)

An diesem Abend werden Sie mit dem Ines Goldfisch Trio in die Welt des Jazz, Bossa Nova, deutschen Chansons von Annett Louisan und Roger

Cicero sowie jazzig klingenden Popsongs eintauchen. Das klingt dann in etwa so: „Auch bei melancholisch sanften Stücken hat Ihre Stimme immer noch dieses ansteckend lebensbejahende. Tiefgründiges und Erlebtes verbindet sich bei Ines Goldfisch mit Augenzwinkern. Auf der Bühne ist sie liebenswert präsent, eine Frau mit Ideen und Idealen, die ihre Zuhörer mit ihrem „laissez faire“ berührt. Eine Stimme mit Frische, eingebautem Charme und ungeheuer zeitgenössisch.“ (Trouvage)

Ein Abend voller Zauber mit Jazzstandards, deutschen Chansons und der ein oder anderen bekannten Popnummer neu interpretiert und damit neu vom Publikum zu entdecken. Charmant mit Witz und ideenreichen Musikern präsentiert sich die Sängerin Ines Goldfisch mit Ihrem Trio. Pressestimmen: „…und man möchte zuhören, bis der Morgen graut. Ines Goldfisch verfügt über ein sicheres Gespür dafür, was den Charakter eines Stückes ausmacht, gibt diesem Gefühl ehrliche und kraftvolle Töne, und macht so den Abend perfekt.“

Freddie Hall is a singer/songwriter and guitar player who continues to travel and perform throughout the world. He has perfomed in a variety of venues from jazz clubs to concert halls and colleges and universities.

Freddie enjoys singing jazz standards, blues, motown and soul. His style of music has been influenced by the likes of Nat King Cole, The Temptations (whom he sang with in Orlando, Fl), Ray Charles and Van Morrison.

Monaco Swing Quartett „It don’t mean a thing, if it ain’t got that swing.“ Mit Maximilian Höcherl am Mikrofon und am Horn und dem Monaco Swing Trio als Instrumentalisten bleibt kein Fuß mehr ruhig stehen. Wild-fröhliche New Orleans- und Dixieland-Passagen, melancholische Gypsy Swing-Momente gekrönt von packend-eleganten Gesangnummern im Stile Frank Sinatras. Die vier Münchner Musiker streifen durch alle Etappen der Swing-Ära und scheuen auch nicht davor zurück, aktuelle Pop-Songs in Ihr Repertoire aufzunehmen.