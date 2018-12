Noch freie Plätze bei der letzten Christkindlmarkt-Probiertour

Hinter die Kulissen blicken und Spezialitäten verkosten: Besondere Erlebnisse für Besucher des Münchner Christkindlmarkts bietet die zweistündige „Probiertour“ der Gästeführer von München Tourismus. Zum letzten Termin in diesem Jahr am Samstag, 22. Dezember, gibt es noch freie Plätze.

An ausgewählten Ständen werden ungewöhnliche Weihnachtsschmankerl wie zimtige Bratwürstl oder Stollenkuchen verkostet. Die Guides von München Tourismus schildern dabei, wie der Markt entstand und wie sich die Münchner Weihnachtsbräuche im Lauf der Jahrhunderte verändert haben. Ganz besonders an dieser Tour ist auch die Zeit, die für Gespräche mit den Marktleuten und deren Anekdoten eingeplant ist.

Die offene Führung findet am 22. Dezember um 11.15 Uhr, statt. Treffpunkt ist der Prunkhof des Rathauses, links neben der Krippe (Eingang unter dem Turm des Glockenspiels).

Tickets können in der Tourist-Information im Rathaus erworben werden. Reservierungen unter Telefon 233-3 02 34, 233-2 02 04 oder 233-3 02 37 oder per E-Mail an tourismus-guides@muenchen.de, Abholung ebenfalls an der Tourist-Information.