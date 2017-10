Neuhauser Musiknacht 2017 – 64 Bands live!

Für nur einmalig € 5,00 Eintritt erhalten die Besucher ein rotes Armband, das als Eintrittskarte zu sämtlichen teilnehmenden Spielstätten gilt. Die Eintrittsbänder können am 28.10. ab 18:30 Uhr an der Hauptkasse auf dem Rotkreuzplatz und in allen Spielstätten erworben werden.

Die Neuhauser Musiknacht ist von den Veranstaltern so organisiert, dass niemand einen Auftritt seiner Lieblingsbands verpassen muss. Die Musiksets laufen in allen Spielstätten nach demselben Zeitplan, so können die Besucher in den Pausen die Veranstaltungsorte wechseln, ohne etwas vom Programm zu versäumen.

Los geht’s um 19:00 Uhr mit dem Eröffnungskonzert von Konnexion Balkon bei freiem Eintritt auf dem Rotkreuzplatz, das vom Verein für Stadtteilkultur Neuhausen-Nymphenburg ausgerichtet wird. Im Anschluss gibt es von 20:00 bis 00:00 Uhr Livemusik in den teilnehmenden Neuhauser Lokalitäten. Die vier Sets der Musikgruppen haben in allen Spielstätten die gleichen Anfangszeiten und dauern jeweils ca. 40 Minuten: 20:00 Uhr | 21:00 Uhr | 22:00 Uhr | 23:00 Uhr.

Die Bands & Künstler

In diesem Jahr gestalten rund 270 vorwiegend Münchner Musiker in 64 Bands die Musiknacht:

Konnexion Balkon, RoxxDoxx, MaxxOutt, Angis Bar Trio, Gampe & Band, Siggy Stardust, Ding Fei, Mittendrin, Buck Roger & The Sidetrackers, MinnePack, Six Across, The Karl Marx Brothers, Lost In A Bar, Las Nueces, Simple, CLUAS, Isar Johnny Duo, beNUTS, Jasmin Bayer & Band, Joram Ronel Trio, Maidenhead, The Tortilla Chips, Gipsy for Life, Paranoized, Otto Göttlers DIATONIkS, Di farykte Kapelle, Amadeus & Friends, Big Rock, Los Sopranos, Room To Move, Rafaelito y su Tumbao, The Eagle Trail, Ecco Meineke, Hardy Dayvidson Three, 3volutioN, Jet Band, Theia, Voz de Amor, Menage à Trois, Reason 2 Rock, dunghill, Fiddler’s Fare, Mr. ZigZag & Band, Muddy What?, J.C.A.C., Harry Saltzman und seine besten Freunde, MOLA, Aldo Montemitro, MANU, Kerli Lou, Los Amados, Hot Lips, The Rejetnicks, The Movement.

Specials im Freiheiz und Backstage Club