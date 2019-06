Neues Musical: Ring Of Fire – The Music of Johnny Cash

Ring Of Fire

The Music of Johnny Cash

13.11. – 15.12.2019 – Musical im Silbersaal

Johnny Cashs legendäre Musik und sein ebenso schillerndes wie dramatisches Leben stehen im Mittel- punkt dieses mitreißenden Musicals. Unvergessliche Lieder wie „Folsom Prison Blues“, „Hey Porter“, „FarSide Banks of Jordan“ und „I Walk The Line“ erzählen die Geschichte des Man in Black. Nach einem von Publikum und Kritik ersten umjubelten Europa-Gastspiel in Wien im Winter 2018 feiert Ring of Fire nun Deutschlandpremiere.

DER JUNGE UND DER ALTE CASH

Die Inszenierung dieser US-Produktion aus der Feder von Richard Maltby Jr. Und William Maede ist dabei ebenso außergewöhnlich wie die Besetzung. Was nicht zuletzt der Tatsache geschuldet ist, dass der mu- sikalische Direktor David M. Lutken gleichzeitig die Rolle des älteren Johnny Cash bekleidet, der immer wieder auf sein Leben und auf sein jüngeres Ich zurückblickt, das von Sam Sherwood gespielt wird. Ebenso wird Cashs Ehefrau June Carter mit Helen Jean Russel und Megan Loomis von zwei Schauspie- lerinnen verkörpert. Komplettiert wird der Cast durch Morgen Morse und Michael Hicks, die unter anderem Cashs Brüder Roy und Jack darstellen.

STARKE ENSEMBLE-LEISTUNG

Die größte Stärke der Inszenierung ist aber das Zusammenspiel der sechs Protagonisten. Denn jede(r) Einzelne schlüpft auch immer wieder in andere Rollen und ist gleichzeitig Ensemble- und Bandmitglied, welches die unterschiedlichsten Instrumente wie Bass, Violine, Mundharmonika, Schlagzeug und natürlich Gitarre bedient.

Eine weitere Besonderheit ist die Auswahl der Songs, die so geschickt zusammengestellt sind, dass die Handlung durch die Lieder und fast ohne weitere Dialoge erzählt wird. Den Rahmen hierfür bildet eine schlichte mit Holzplanken dekorierte Bühne umrahmt mit Schwarz-Weiß-Bildern von Johnny Cash, die zusammen mit dem Lichtdesign von David W. Kidd und den Kostümen von Marla Jurglanis für das pas- sende Country-Feeling sorgt.

Informationen zum Vorverkauf: Tickets: ab 30,10 €; Ticket-Buchung und Versand über den telefonischen Kar- tenservice: 089 / 55 23 44 44, Montag bis Freitag, 9:00 bis 20:00 Uhr, Samstag 9:00 bis 16:00 Uhr, Sonntag 10:00 bis 16:00 Uhr. Infos und Ticketbuchung auch unter www.deutsches-theater.de sowie an der Tageskasse im Deutschen Theater, Schwanthalerstraße 13 (Montag bis Samstag, 10:00 bis 19:00 Uhr), über München Ticket, CTS und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Bild & Text: Deutsches Theater München