Neubürger-Radltour am Dienstag, den 20. Juni

Die Initiative Radlhauptstadt München lädt alle Neubürgerinnen und Neubürger zur kostenlosen Feierabend-Radltour durch München am Dienstag, 20. Juni, von 18.30 bis etwa 20.30 Uhr ein. Erfahrene Tourguides zeigen die schönsten Routen durch die Landeshauptstadt.

Die knapp 15 Kilometer lange Strecke startet beim Haupteingang des Verkehrszentrums am Bavariapark und führt von der Alten Messe durch das Westend und von dort über die Hackerbrücke. Weiter geht es durch die Maxvorstadt und das Univiertel. Anschließend durchquert die Tour den Englischen Garten nach Haidhausen. Am Wiener Platz führt die Route dann Richtung Innenstadt, vorbei am Kulturzentrum Gasteig und auf die Museumsinsel. Beendet wird die Tour am Gärtnerplatz. Um vorherige Anmeldung per Mail an neubuergerradltouren@radlhauptstadt.de oder telefonisch unter 890 66 83 12 wird gebeten. Die Teilnehmeranzahl ist begrenzt. Weitere Informationen unter www.radlhauptstadt.de.