Neu im GOP: Waschsalon – Ein Kessel Buntes

Die Show Waschsalon nimmt die Gäste im GOP Varieté-Theater vom 19. Mai bis zum 14. Juli im Schleudergang mit in die Welt der Weichspüler und Münzautomaten. Hier wird in artistischen Geschichten gestritten, getanzt, gelacht, geturnt und Musik gemacht.

Ein Waschsalon kann ein schicksalhafter, ein zutiefst romantischer Ort sein, an dem die unterschiedlichsten Lebensentwürfe für die Dauer eines Waschgangs aufeinandertreffen. Ob der geniale Künstler, der Geschäftsmann, das junge Paar auf Weltreise oder der Student von nebenan: In einem Waschsalon ist die menschliche Chemie einzigartig. Undso verspricht Regisseur Ulrich Thon: „In unserem Waschsalon durchleben verschiedenste Personen einen wilden Schleudergang der Gefühle.“. Noch dazu geht esganz besonders artistisch her im Salon der singenden und tanzenden Sibongile Prudence, die auch für die Choreographie verantwortlich ist.

Mit Broadway-Comedian Tom Murphy hat sie einen ganz besonderen Gast. In seiner Rolle des Geschäftsmanns muss er sich zwar erst einmal zurechtfinden, denn es scheint er habe noch nie einen Waschsalon von innen gesehen, aber Tom Murphy kommt mit dem Vorsatz ins GOP, den Waschsalon nach allen Regeln der Kunst aufzumischen. Außerdem begeistern unter anderem der Berliner Artist Herr Benedict mit seinem Cyr Wheel und die Österreicherin Claudia Coco Baricz mit ihrem Luftwürfel und ihrer Kontorsionsperformance das Publikum, während sie auf ihre Wäsche warten. Dazu lässt der Seifenblasenkünstler Darren Burrel die Show zu einem faszinierenden Ereignis für Groß und Klein werden.

In „Waschsalon“ begeistern internationale Künstler mit einem abwechslungsreichen Programm aus faszinierender Artistik, mitreißender Comedy und Live-Musik. Am Ende nimmt man aus diesem Waschsalon mehr mit als nur saubere Laken.

„Waschsalon“ vom 19. Mai bis 14. Juli 2019 im GOP Varieté-Theater München. Eintrittskarten für die Show kosten 44 Euro, inklusive einem Menü ab 64 Euro. Kinder bis einschließlich 14 Jahre zahlen 22 Euro, Schüler/Studenten/Azubis bis 27 Jahre zahlen 35 Euro.

Showtime ist mittwochs bis freitags um 20 Uhr, samstags um 17.30 und 21 Uhr, sonn- und feiertags um 14.30 und 18.30 Uhr. Tickets und Gutscheine unter (089) 210 288 444 oder variete.de!