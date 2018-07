Neu im GOP: die Erfolgsshow „DUMMY – Varieté 2.0“

Die Erfolgsshow ist zurück in München: vom 27. Juli bis 28. Oktober 2018 im GOP Varieté-Theater!

Wer ist Puppe, wer ist Mensch? Was ist echt und was ist Illusion? Wie ist die Beziehung des Lebendigen zum Artifiziellen? Dieser Frage gingen im Sommer 2011 bereits tausende neugierige Münchner beim Besuch der GOP-Show „DUMMY“ nach. Nun ist die Produktion in einer Neuinszenierung wieder vom 27. Juli bis 28. Oktober 2018 im GOP Varieté München zu sehen.

Die Show „DUMMY“ beschäftigt sich mit dieser Frage in einer nie da gewesenen Mischung aus atemberaubender Artistik, hochmoderner Bühnentechnik, faszinierenden Videoprojektionen und berührender Live-Musik und bringt damit das Publikum zum Staunen. In einem extra für die Show angefertigten Bühnenbild werden die unterschiedlichsten Dummys, Puppen und Figuren in Szene gesetzt, ob aus Holz oder Plastik, mit verspielten Details oder starren Gliedmaßen. Artisten, Musiker und Tänzer aus der ganzen Welt vereinen in der avantgardistischen Varietéshow unterschiedliche Genres und lassen etwas außergewöhnliches und großes Ganzes entstehen. Jede der Darbietungen wurde speziell für die Neuinszenierung entwickelt. Auch die Musik wurde eigens komponiert und ist ein Zusammenspiel aus elektronischen Sounds und klassischen Celloklängen.

Die grandiose Körperkunst der Weltklasse Artisten tritt in „DUMMY“ in einen beeindruckenden Dialog mit interaktiven Videodesigns auf einer 45° kippbaren Bühne, die den Künstlern ganz neue Möglichkeiten bietet ihre Künste zu interpretieren, aber auch dem Publikum neue Perspektiven und visuelle Erlebnisse garantiert. Innovativ und gewaltig sind die Bilder, die in Echtzeit von Menschen und Technik erschaffen werden. Das Kreativ-Gespann für diese Produktion ist Avantgarde im besten Sinne: Ausnahmetalent Eike von Stuckenbrok ist genialer Regisseur dieserProduktion. An seiner Seite: der „Godfather“ des zeitgenössischen Varietés Markus Pabst, sowieder Videodesigner Frieder Weiss. „DUMMY“ führt die Zuschauer in eine völlig neue Dimension!