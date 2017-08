Neu auf dem Oktoberfest 2017

XXL-Racer

Eine Fahrt im nagelneuen Giant Booster „XXL Racer“ von Franz und Hilde Goetzke und Arnd Bergmann bringt Thrillsüchtige in Höhen- und Geschwindigkeitsrausch, wenn sich der lange Arm des Propellers frei um eine horizontale Achse dreht. An dessen Enden hängt je eine freischwingende Fahrgastgondel mit Platz für acht Personen. Während die Fahrgäste am Boden in die eine Gondel ein- oder aussteigen, haben die Passagiere der anderen Gondel in 55 Metern Höhe einen grandiosen Rundblick über die Wiesn. Voll besetzt schwingt der Propeller seine Besatzung mit bis zu 120 Stundenkilometern abwechselnd im Vorwärts- und Rückwärtsgang rasant durch die Lüfte. Hergestellt in der italienischen Fahrzeugschmiede Fabbri ist der XXL-Racer bestückt mit LED-Leuchten, die ein prächtiges Farbenspiel erzeugen.

Der Photopalast anno 1900

Nostalgie pur im Fotostudio von Karl Oberreiter, der zusammen mit seinem Sohn Alexander Damen und Herren auf der Wiesn erstmals ins rechte (Foto)Licht rückt. Fotografiert wird im Stil des 19. Jahrhunderts, als sich Berufsfotografen auf das Volksfestgeschäft zu spezialisieren begangen. So standen 1886 zwölf Fotografenbuden auf dem Oktoberfest. Heute hält Karl Oberreiter einen Fundus an historischen Kostümen bereit, aus dem sich die Kunden das passende Outfit aussuchen können. Von der Kluft eines einfachen Arbeiters und dem Kleid eines Wäschermadls über den Anzug eines Gigolos und dem Ballkleid der Dame von Welt bis hin zu den Roben königlicher Hoheiten reicht die Auswahl. Individuelle Stil-Beratung inklusive. Das fertige Foto kann digital auf einer CD oder als Ausdruck in einer Fotomappe mit nach Hause genommen werden. Auch für Passanten ist der „Photopalast“ einen Blick wert, denn es darf dem Fotografen bei der Arbeit zugesehen werden.

Nostalgiekinderkarussell

Rosa Schweinderl, ein Ziegenbock, Holzpferde und zwei Kutschen bestücken das Hängekarussell von Markus Dörwald auf der Oidn Wiesn. Laut Prüfbuch drehte das historische Fahrgeschäft schon 1948 seine Runden auf einem Volksfest in Bonn. Das kleine Karussell hat Seltenheitswert, es ist ein Unikat und über 70 Jahre alt.

Nostalgie-Eisenbahn „Märchenlandexpress“

Die älteste Kindereisenbahn der Welt, Jahrgang 1924, macht erstmals Station auf der Oidn Wiesn. Schon vor genau 40 Jahren, 1977, drehte dieses Prachtexemplar einer Kindereisenbahn auf dem Oktoberfest seine Runden. Die Bahn, gezogen von einer Dampflokomotive, fährt durch ein „Märchenland“ mit Wasserspielen, beweglichen Figuren und einem echten Tunnel. In den historischen Waggons dürfen auch Erwachsene Platz nehmen und die Kinder auf dem Rundparcours begleiten. Der „Märchenexpress“ von Michael Dräger ist für Menschen mit Handicap geeignet. Im „Bahnhof“ gibt es Sitzbänke zum Ausruhen und einen Wickel- und Stillraum für die jüngsten Eisenbahnfahrer. Betrieben wird die historische Lok mit einem 16 PS starken Drehstrommotor, der über einen Stromabnehmer in der Mitte der Anlage und einer Oberleitung mit Strom versorgt wird. Beleuchtet wird der Märchenlandexpress mit LED- Lichttechnik.