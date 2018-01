Narrhalla Soirée mit Verleihung des Karl-Valentin-Ordens an Philipp Lahm

Am 13. Januar 2018 zeichnet die Münchner Gesellschaft Narrhalla e.V. Fußballweltmeister Philipp Lahm anlässlich ihrer Großen Jubiläumsballs als 48. Ordensträger mit dem Karl Valentin Orden aus.

Begründung für die Auszeichnung:

An einem 11.11. in München geboren, ist das Ausnahmetalent, Vorbild für Fair Play auf und auch abseits des Fußballplatzes. Trotz seiner großen Erfolge und Auszeichnungen ist er immer sich selbst und seiner bayerischen Heimat treu geblieben. Für ihn beginnt „eine Weltreise in München und endet am Tegernsee“.

Die dazugehörige Laudatio hält Christian Ude, Münchens Alt-Oberbürgermeister.

Die Verleihung (gegen 21:00 Uhr) ist neben weiteren Programmpunkten ein Höhepunkt des Abends. Traditionsgemäß eröffnen die Narrhalla Debütanten die Soirée. Das Motto der Jubiläumsshow mit dem offiziellen Faschingsprinzenpaar der Landeshauptstadt München „Mit dem Narrhalla Karussell durch die Zeit“ – eine Fahrt durch 125 Jahre Münchner Geschichten. Inszeniert wurde die diesjährige Show mit vielen zündenden Ideen wieder von Angelica Ebel.

Die unterhaltsame Ballnacht wird musikalisch vom Orchester Klaus Ammann begleitet. Durch das Programm führt Narrhalla Ex-Prinz und Startenor Richard Wiedl. Special Guests: Die Spider Murphy Gang!

Mehr Infos im Überblick:

