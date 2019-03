Dirndl-Träger und -Jäger aufgepasst! Kaum ein Geburtstag wird so sehnsüchtig erwartet und so groß gefeiert wie der Achtzehnte! Am 25. Mai ist es endlich soweit: München kann sich auf den 18. Geburtstag der „Nacht der Tracht“ und damit auf eine einzigartige Trachtenparty der Superlative freuen!

Letztes Jahr wurde die neue Location „Paulaner am Nockherberg“ gebührend eingeweiht, heuer feiern Trachtenliebhaber die Volljährigkeit der „Nacht der Tracht“ an EINEM spektakulären Abend.

Die Erfolgsstory der „Nacht der Tracht“ begann vor 18 Jahren, als die beiden Gastgeber und Veranstalter Philip Greffenius und Christian Schottenhamel beschlossen, eine Party zur Wiesn-Halbzeit für alle Trachtenfans einzuführen. Seitdem hat die „Nacht der Tracht“ einen festen Platz im Veranstaltungskalender und ist bei den Münchnern beliebt wie eh und je. Einzigartig und absolut unvergleichbar.

Seit 2001 begrüßten die Macher der „Nacht der Tracht“ insgesamt ca. 70.000 Gäste bei Münchens beliebtester Trachtenveranstaltung. Feiern, flirten und tanzen, was Dirndl und Lederhosen hergeben – bei der „Nacht der Tracht“ lässt sich die Zeit bis zum langersehnten Oktoberfest perfekt überbrücken! Gaudi bis zum Sonnenaufgang!

Am 25. Mai dürfen sich die Gäste auf ein abwechslungsreiches Programm, frisches Fassbier, zünftige Schmankerl und auf spektakuläre Licht- und Soundeffekte im Paulaner am Nockherberg freuen.

Philip Greffenius freut sich auf das große Fest und beschreibt das Event gerne so: „Vor 18 Jahren haben wir die „Nacht der Tracht“ ins Leben gerufen und sind stolz und glücklich, dass die Veranstaltung, auf die wir jedes Jahr mit viel Liebe und Leidenschaft hinarbeiten, immer noch so beliebt ist wie zu Anfang. Es liegt jedes Mal eine ganz besondere Energie in der Luft, wenn viele hundert Münchner fesch zurechtgemacht in Dirndl und Lederhosen zum Nockherberg strömen, mit einer frisch gezapften Maß Bier anstoßen und die Party endlich startet. Die „Nacht der Tracht“ war schon immer für alle Singles die ideale Plattform zum obandln – aber auch zahlreiche Paare, die sich teilweise sogar bei der Nacht der Tracht kennengelernt haben, kommen jedes Jahr wieder“, so der Veranstalter Philip Greffenius.

Der Vorverkauf läuft! Tickets und weitere Informationen gibt es unter: www.nachtdertracht.de