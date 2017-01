Nacht der Tracht 2017

+ + + ❤️ Herzensangelegenheit ❤️ + + +

Ach wie wunderbar! Und lustig! Und spannend! Und sauguad einfach! (und zum g'winna gibt's a wos!)

Mei ganz liaba Herzi-Spezl Anton Leiss-Huber (und gleichzeitig a hervorragender Sänger und Autor) hod sein' zwoatn Kriminalroman Fastenopfer g'schriebn und is damit sogar glei in die "Krimi Top 100" auf amazon eig'schdiegn - und i bin bin freilich sakrisch schdoiz auf diesen Mordserfoig!

Für Eich hod'a ma zwoa handsignierte Originalausgaben seines neuesten Werks (quasi ganz druckfrisch) mit'gebn.



▶️▶️ Sogds's ma doch einfach ganz kurz: in welcher boarischn Ortschaft schbuid "Fastenopfer"?

Die Antwort findet's im unten angehängten Artikel - außerdem no a paar mehr Infos zum Buach und zum liabn Anton.

Einfach per Mail, PN oder Kommentar antworten und bis zum Mittwoch Omd mitmacha.

‼️‼️‼️Ach, und wenn i mir wos wünschn derf, nacha, dass'ds am Anton a Like auf sei Fastenopfer-Seitn draufhauts.‼️‼️‼️

