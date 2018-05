Musik-Szene trifft sich beim Theatron PfingstFestival

Zum 18. Mal findet am kommenden Wochenende das Theatron PfingstFestival statt. Das Festival bietet jungen Künstlerinnen und Künstlern eine Plattform, um sich einem größeren Publikum zu präsentieren. Bands aus München, sowie nationale und internationale Acts bieten innovative Musik aus den Bereichen Indie/Alternative, Singer/Songwriter, Weltmusik und Elektro. Insgesamt werden an den drei Tagen 18 Bands, Künstlerinnen und Künstler auftreten. Mit dabei sind beispielsweise Tiger Tiger (München), Leyya (Wien), Decibelles (Lyon), Car Cari (Wien), Hannah & Falco (Würzburg), 47 Soul (London), Maria Rui (München), Common Holly (Montreal), Sam Vance Law (Berlin) und Scott Matthew (New York).

Das ganze Programm findet ihr hier: http://www.theatron.de/2018p/programm.php

Das Theatron PfingstFestival findet vom 19. bis 21. Mai auf der Seebühne im Olympiapark statt, Beginn ist jeweils um 16 Uhr, Ende um 22 Uhr. Der Eintritt ist frei. Das Festival ist eine Veranstaltung des Stadtjugendamt / Jugendkulturwerk in Kooperation mit Queerbeat Agency, Moskiotevent, Kulturreferat/Technik und mit Unterstützung der Olympiapark München GmbH.

Weitere Informationen unter www.theatron.de.