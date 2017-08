MUNICH UNPLUGGED: Das Live-Musik-Festival

Die MUNICH UNPLUGGED-Freischankflächen:

Hofer – Der Stadtwirt, Donisl, Zum Spöckmeier, Wirtshaus Ayingers, KUFFLER Restaurant, Zum Alten Markt, Bratwurstherzl, Schneider Bräuhaus, Cafe am Marienplatz, Riva Bar Tal, Hochreiter Steirer am Markt, Kennedy’s, Schnitzelwirt im Spatenhof, Kilians Irish Pub, Augustiner Klosterwirt, Hans im Glück Tal, Little London, Augustiner am Dom, Münchner Stubn, Nürnberger Bratwurst Glöckl, Woerner’s Cafe Marienplatz & Sendlinger Tor.

Die MUNICH UNPLUGGED-Bühnen:

Ratskeller München (Innenhof), Hofbräuhaus (Biergarten), Brenner Grill (Innenhof- Terrasse), Zum Augustiner (Innenhof), Hans im Glück Isarpost (Terrasse).

Bands/MusikerInnen:

B’Loose (Blues, Boogie, Americana) – Cap On (Pop, Funk) – Caroline Schöffler (Jazz, Pop) – Change of Scenery (Singer/Songwriter, Pop) – Chase the Coast (Groove Rock) – Chris Aron Band (Rockabilly) – Claudia Cane (Blues, Rock, Soul) – Diner 59er (Rock’n’Roll, Boogie Woogie) – Dreieckmusi (bayrische, neue Volksmusik) – Felix Kohlscheen (Loop, HipHop, Pop) – Fiddlers Fare (Irish Folk) – Grupo Vem Conigo (Brazilian Rythms) – Hymn for Her (Desert Rock, Country-Blues) – John Garner (Folk-Rock) – Jordan Prince (Indie, Folk, Rock, Blues) – Klimt (Soul) – Lias (1950s-2010s Ska, Pop, Punk, Wave, italienische Folklore mit bayrischen Texten) – Mad but Fine (Covers Pop, Rock) – Männerwirtschaft (Singer/Songwriter, Punk) – Mark’n’John (Hits, Soul, Pop & Rock) – Munich String Band (Blues Grass) – Naughton Sisters (Pop Covers) – Newtones (Pub Covers) – Oansno (Bayrischer Partysound) – Pangea (Fusion, Funk, Latin, Blues) – Paranotes (Alternative Rock) – Paul & James (Best Covers with Guitar & Cajun) – Petra & Amedeo (1950s-2010s Ska, Pop, Punk, Wave, italienische Folklore mit bayr. Texten) – Poffer (Covers und eigene Songs) – RA Big Band (Big Band-Sound) – Rebel Bunch (Country, Folk, Rock) – Rough as Feck (Irish Folk, Trad and Party Music) – Ryan Inglis(Gitarre, Singer/Songwriter) – Sakis (Rock Covers) – Sunny Side Up (Pop-Rock-Cover) – Tamara Stolzenberg (Pop, Soul, Singer/Songwriter) – The Donegals (Bayrisch, Irish Folk) – The Jooles (Vintage Pop) – Toms and the Wolf Gang (Rock, Pop, Austro- Pop) – Trio Rapadura (Forro, Xote , Quadrilha, NE Brazilian) – Yngve (Americana, Folk, Rock, Gospel, Country, Pop)