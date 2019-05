Munich Unplugged 2019

In zehn Tagen ist es soweit, dann fällt der musikalische Startschuss für Bayerns größtes Straßenmusik-Festival, Munich Unplugged, direkt auf Marienplatz. Denn von Freitag, den 24. Mai bis Sonntag, den 26. Mai lädt der Verein der Münchner Innenstadtwirt zum 3. Munich Unplugged Festival ein.

„Mit Munich Unplugged möchten wir die Münchner Musikszene unterstützen. Denn zur historischen Wirtshauskultur gehört seit jeher das Musizieren,“ so Gregor Lemke (1. Vorstand Münchner Innenwirte e.V. / Augustiner Klosterwirt), „aus diesem Grund haben wir uns entschieden, das diesjährige Festival auf drei Abende auszuweiten.“

Das Programm, von Jazz bis Rock, Blues bis Soul, Big Band-Sound bis Bayerisch, ist fix, die 28 Spielstätten bestens vorbereitet, und beim Wetter sieht es ebenfalls gut aus. Insgesamt 58 Bands/Duos werden von Freitag bis Sonntag auftreten, und die Innenstadt in eine einzig klingende sich dem Publikum präsentieren. Munich Unplugged steht für kurze Wege. Alles ist in Laufweite. Die Live-Konzerte finden ausschließlich auf den Freischankflächen der teilnehmenden Münchner Innenstadtwirte des Vereins statt.

Neuheiten auf einen Blick:

Ø Drei Tage, von Freitag 24. bis So. 26 Mai 2019

Ø Drei neue Locations: Leger am Dom, Café Rischart Tagesbar, Andechser am Dom

Ø 2 Tage After-Live-Partys: Fr/Sa, 22-2 Uhr, Ned Kelly’s, Weinwirtschaft Ratskeller, Zum Stiftl

Ø Sonntags-Frühschoppen: Zum Augustiner, Augustiner Klosterwirt, Donisl, Ratskeller, Ayingers, Hofbräuhaus, Schneider Bräuhaus

Ø Munich Unplugged Infostand: Direkt auf dem Marienplatz, dort gibt’s das Festival-Magazin sowie eine aktuelle Programmübersicht

Ø YouTube Channel: https://www.youtube.com/channel/UCpnejf-Qj8760Lx1aSDkuiQ

Bei Regen oder Schnee findet Munich Unplugged in den Lokalen statt. Alle Infos zu Bands und Lokalen, Fotos sowie das Festival-Magazin samt Programm finden Sie zum Download unter:https://www.munichunplugged.com