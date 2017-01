Munich Rocks! Kostenfreies Konzert mit Münchner Bands

Wer wissen will, was sich musikalisch in der Münchner Szene tut, ist bei Munich Rocks! genau richtig. Die Konzertreihe zeigt Bands, die dafür sorgen, dass die Isarmetropole auch morgen noch ihren Platz auf der Musiklandkarte behält.

Munich Rocks, die Plattform für Münchner Bands, geht am Donnerstag, den 2. Februar, in die nun schon 35. Runde, und der Eintritt ist natürlich wie immer frei.

Diesmal sind die Indie-Rocker von Red Blood Cells dabei, die ihr Debütalbum präsentieren. Ebenfalls auf der Bühne sind Vertigo – zwischen Grunge und Pop feiern sie einen Pre-Release. The Charles schielen unverhohlen Richtung 70s, das Quartett präsentiert einen Sound, der an Led Zeppelin, Deep Purple und The Who erinnert.

Hier noch einige Infos zu den Bands:

Red Blood Cells

Die Red Blood Cells präsentieren mit ihrem Debutalbum DELOXY eine Mischung aus den Sounds der 60er und 70er und den frischen Indieklängen der Nullerjahre. Satte Gitarrenriffs, klare Melodien und schwere Bassläufe treffen hier auf pulsierende Drumlines und bilden zusammen mit Hammondorgel und straighten Synthies eine teils mächtige, teils dezente Klangmauer, auf die einzulassen es sich lohnt. Jeder der schon Konzerte der fünf Münchner miterlebt hat weiß, dass die Cells eine Liveenergie mitbringen, von der man mitgerissen und nicht mehr losgelassen wird. Handgemachte, ehrliche Gitarrenmusik und das Ohr fürs Detail jedes einzelnen Songs sind der Band sehr wichtig. Das hört man.

www.redbloodcells.de

Vertigo (Pre-Release)

Vertigo ist eine Rockband aus München, die 2012 von den vier Mitgliedern Mario Hain (voc & git), Andre Akansu (git), Sebastian Stöckl (b) und Wolfgang Winkler (dr) gegründet wurde. Live besticht Vertigo durch Dynamik, Authentizität und perfekt aufeinander abgestimmtes Zusammenspiel. Die Band treibt den Zuhörer durch ein abwechslungsreiches Set, in dem innovativer, dreckiger und zugleich voller Sound das Publikum zum Mittanzen und Mitsingen verleitet. Hier folgen zerrige Riffs auf eingängige Melodien, getragen von der kraftvollen und facettenreichen Stimme des Leadsängers Mario Hain, der in seinen Texten die innere Zerrissenheit und Nachdenklichkeit und damit die Gefühle und Sehnsüchte der heutigen Mittzwanziger-Generation wiederspiegelt.

www.vertigo-band.com

The Charles

Von dem stabilen Gerüst der Rhythmus-Sektion, bestehend aus Emanuel Obermeier am Schlagzeug und Maxim Frischmann am Bass, über den Gitarristen Konrad Solms, der unverkennbar eine Vorliebe für die schweren Blues-Riffs von Led Zeppelin hegt, aber ebenso den Rock’n’Roll von The Who inhaliert zu haben scheint, vervollständigt Xavier D’Arcy das Quartett, der mit seiner enorm ausdrucksstarken Stimme bereits des Öfteren mit Genregrößen wie Zeppelins Robert Plant oder Deep Purples Ian Gillan verglichen wird. Die Jungs aus München verstehen es spielend, einem der traditionellsten Musikstile der Rockgeschichte frisches Leben einzuhauchen. Es paaren sich unvergessliche Bluesrockriffs mit roher Energie, großer Leidenschaft für intensives Zusammenspiel und einer minimalen Prise 60’s Retro-Pop.

www.the-charles.de

Alle Facts im Überblick:

Datum: 02.02.2017

Einlass: 20:00 Uhr

Konzertbeginn: 20:30 Uhr

Moderation: Julia Gerecke

Eintritt: frei

Ort: Ampere