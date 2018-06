Münchner Radlnacht: 16 Kilometer auf autofreien Straßen durch die Stadt

Fesch in die Trachtensaison - mit der Planung konnsd ja nia friah gnua o’fanga...und da Kocherlball und d’Wiesn stengan quasi scho vor da Tür! De liabe Kathrin von Herzlichaufgebrezelt Dirndlschmuck & Accessoires schdäid narrisch feschn Trachtenschmuck her - i hob hier passend zu meim Umstandsdirndl a Kettn, a Armbandl sowia Ohrringerl. Und genau des is a des b’sondere an Kathrins One-Woman-Show-Business: sie schdäid den Schmuck (a) ganz individuell und o‘bassd an de Wünsch’ ihrer Kunden her; dazua konnsd einfach zu ihr ins Atelier kemma oder a Foto vom Dirndl schicka. Na kimmd a Probeentwurf, den’sd dann in Auftrag gebn konnsd ...oder eben a need. Total guad find i u.a. a de Amulette mit Wunschfoto (z.B. mit’am Familienfoto in schwarz-weiß) 😍

Und weil mir der Trachtenschmuck so guad gfoid, werd i in de nächstn Dog’ a a wunderschönes Set verlosen! Oiso unbedingt dro bleim!!!

