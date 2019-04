Münchner Hoagartn in Berg am Laim

Das Kulturreferat lädt am Freitag, 26. April, 19 Uhr, zum nächsten Münchner Hoagartn in die Gaststätte Echardinger Einkehr, Bad-Kreuther-Straße 8, ein. Zum Singen und Musizieren angekündigt haben sich die „de Verzupften“, der „Dorfener Zwoagsang“, die „Volksmusikgruppe Rosenmüller“ und das Gesangsduo Zöller/Rehling. Durch den Abend führt BR-Moderatorin Ulrike Zöller. Der Eintritt ist frei, Saalöffnung ab 18 Uhr, keine Platzreservierungen möglich.

Die Münchner Hoagartn sind ein öffentliches Sänger- und Musikantentreffen mit Moderation. Sie finden in bayerischen Wirtshäusern in verschiedenen Stadtvierteln statt. Anmeldung für interessierte Gesangs- und Musikgruppen per E-Mail an volkskultur@muenchen.de. Informationen unter www.muenchen.de/volkskultur