Münchner FreiwilligenMesse am 27.01.19 im Gasteig

Einmal im Jahr findet die Münchner FreiwilligenMesse statt. Das diesjährige Motto lautet „Für unsere Umwelt und die Lebensqualität in unserer Stadt“. Mehr als 80 Initiativen, Organisationen und Vereine informieren am Sonntag, 27. Januar, von 10 bis 17 Uhr, im Gasteig, Rosenheimer Straße 5, in welchen Bereichen sie Engagements anbieten und wie man durch freiwilliges Engagement Sinnvolles tun und damit Positives bewirken kann. Sie präsentieren ihre Arbeit unter anderem mit Ständen, Videoclips und Beratungsgesprächen. Im Rahmenprogramm werden Vorträge zum Thema Bürgerschaftliches Engagement und kulturelle Beiträge geboten.

FöBE, die Förderstelle für Bürgerschaftliches Engagement, organisiert die Messe zum 13. Mal. Mitveranstalter der unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Dieter Reiter stehenden Veranstaltung ist die Landeshauptstadt München. FöBE rechnet wie in den letzten Jahren wieder mit bis zu 6.000 Besucherinnen und Besuchern. Der Eintritt ist frei.

Mehr Infos unter https://muenchner-freiwilligen-messe.de/.