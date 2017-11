Münchner Christkindlmarkt 2017 rund um den Marienplatz

„Beim Kasperl Zettl“ im Durchgang von der Weinstraße zum Rathausinnenhof entführt an den Sonntagen 3., 10. und 17. Dezember, jeweils 14 und 15 Uhr, der Puppenspieler Nikolaus Zettl sein junges Publikum in die Welt des klassischen Kasperltheaters.

Der Münchner Christkindlmarkt – ein Warenmarkt aus Tradition

Wenn die rund 3.000 Lichter des großen Weihnachtsbaumes, der Wahrzeichen des Christkindlmarktes ist, vor der romantischen Kulisse des neugotischen Rathauses in der Dämmerung glitzern, dann macht der Weihnachtseinkauf in stimmungsvoller Atmosphäre Freude: Durch die Budenstadt bummeln, sich vom Duft von Glühwein und Bratwurst verführen lassen und schauen, was die Stände an Waren anbieten. Das klassische Sortiment „Oberammergauer Ware und Nürnberger Lebkuchen, baumwollene Kinderkleider, Kripperlfiguren und Kaminfeger aus Zwetschgen und Mandeln“ findet sich auch heute noch. Darüber hinaus ist der Weihnachtsmarkt eine wahre Fundgrube an regionalen Spezialitäten, an hochwertiger Handwerkskunst und formschönen Kunsthandwerk, an praktischen Gebrauchsgütern und trendigen Lifestyle-Artikeln.

Wer „verrückt nach Schokolade“ ist, wird sich über das neue Angebot „Schokoloko“ freuen: An diesem Standl können Schokoholics (Bio-) Schokoladetafeln mit allerlei süßen Zutaten kreativ selbst gestalten.

Der Sankt-Michaelshof hat ebenfalls zum ersten Mal einen Stand mit Brotaufstrichen, Pestos, Früchtebrot, selbst angesetztem Kräuteressig – alles in Bio-Qualität, aber auch Insektenhäuser, Ringelblumensalben und vieles mehr. Auch noch neu am Christkindlmarkt: Deftiges wie Bauerngeräuchertes, Wildspezialitäten, Bauernbrot und Kletzenbrot zum Beispiel für das Essen mit Freunden am Nikolausabend.