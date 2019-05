München-Handbuch 2019

Welche Papiere brauche ich zur Eheschließung? Wo kann ich einen Bauantrag abgeben? Wer berät mich zum Infektionsschutz oder was ist zu tun, wenn ich mein Kind für die Kita anmelden will? Antworten zu allen wichtigen Fragen an die Stadtverwaltung liefert die aktualisierte Fassung des München-Handbuchs, die soeben erschienen ist.

Von der Abfallberatung bis zum Zweckentfremdungsverbot liefert das München-Handbuch ein breites Angebot städtischer Dienstleistungen übersichtlich aufbereitet mit Adressen, Öffnungszeiten und Beratungsmöglichkeiten. Die 266 Seiten starke Broschüre fasst nach Themenkapiteln sortiert sämtliche städtischen Serviceangebote zusammen und bietet Basisinformationen für unterschiedlichste Zielgruppen.

Außerdem ist das München-Handbuch mit einem umfangreichem Stichwortverzeichnis versehen, mit dem sich ebenfalls gezielt suchen lässt. Das München-Handbuch gibt es kostenlos in der Stadt-Information im Rathaus, geöffnet Montag bis Freitag von 9.30 bis 19.30 Uhr sowie am Samstag von 10 bis 16 Uhr.

Foto: pixabay.com, Text: München.de