Müllsammeln mal anders: Plogging in München

Kommunalreferentin Kristina Frank organisiert zusammen mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb München (AWM) die erste städtische Ploggingaktion in München. Am Montag, 29. Oktober, um 16.30 Uhr, trifft sie sich im Englischen Garten mit einer Gruppe von Joggern zum Laufen und Müllsammeln. Treffpunkt ist bei der Fußgänger- und Fahrradunterführung an der Von-der-Tann-Straße. Interessierte sind eingeladen mitzumachen.

Kommunalreferentin Kristina Frank: „Beim Plogging kombiniert man Joggen und Müllsammeln. Bei dieser mobilen Art des in München wohlbekannten Ramadamas nehmen die Läufer an Abfall mit, was sie unterwegs sehen und tragen können.“ Die Themen Abfallvermeidung und Müllbeseitigung liegen Kristina Frank als Erster Werkleiterin des AWM besonders am Herzen. „Ich möchte die Münchnerinnen und Münchner zum Mitmachen animieren. Wenn wir aufmerksam sind und ein Stück Müll mitnehmen, überlegen wir vielleicht beim nächsten Mal, ob dieser Müll überhaupt entstehen muss“, so Frank.

Wer ist normalerweise für die Sauberkeit in München zuständig? Das Baureferat hält die öffentlichen Straßen, Wege und städtischen Grünanlagen sauber und leert die städtischen Abfalleimer. Der AWM kümmert sich um die Leerung der Abfall- und Wertstofftonnen am Haus sowie um die Wertstoffhöfe. Für den Englischen Garten ist der Freistaat Bayern zuständig. „Bei dieser Aktion geht es um die Aktivierung von bürgerschaftlichem Engagement. Wir sollten uns alle angesprochen fühlen, unseren Müll oder bei Bedarf den Müll von Dritten mitzunehmen und regelgerecht zu entsorgen“, fordert Frank.

Der AWM unterstützt die Plogging-Aktion mit der Ausgabe von Stoffbeuteln, Handschuhen, Warnwesten und Getränken für die Läuferinnen und Läufer. Das Mitbringen einer Stirn- oder Taschenlampe ist um diese Jahreszeit ratsam. Die Aktion findet bei Regen nicht statt. Ein Wetter-Update dazu unter www.facebook.com/KommunalreferatMuenchen