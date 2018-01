Mozart+ – das Festkonzert 2018 der Bayerischen Philharmonie

Der Name ist Programm. In Erinnerung an den Geburtstag von Wolfgang Amadeus Mozart am 27. Januar 1756 wurde die Reihe »Mozart +« ins Leben gerufen. Mit ihr wird jährlich das musikalische Werk Mozarts einem Komponisten des 20. Jahrhunderts oder der Gegenwart gegenübergestellt und gewürdigt. Beim Konzert am 29. Januar 2018 um 20 Uhr im Cuvilliés-Theater der Münchner Residenz wird Leoš Janáček (1854 – 1928) anlässlich seines 90. Todestages Mozarts Gegenüber.

Der hochbegabte Violinist Silvan Dezini sowie der hochtalentierte Countertenor Iurii Iushkevich, beides Stipendiaten der Stiftung LYRA, und das Kammerorchester der Bayerischen Philharmonie präsentieren unter der Leitung von Mark Mast das Violinkonzert Nr. 4 und bekannte Arien von Wolfgang Amadeus Mozart, Antonio Vivaldi und Georg Friedrich Händel sowie die Suite für Streicher von Leoš Janáček.