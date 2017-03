Mordsmäßig münchnerische Geschichten

Haidhausen oder Giesing? Milbersthofen oder Au? Isarvorstadt oder Westend? Jeder Münchner Stadtteil hat seinen ganz eigenen Flair und Orte für mörderisch gute Geschichten! Wo mordet es sich leichter, böser, frecher oder schweißtreibender?

Die „Mörderische Schwester“ Ingrid Werner stiftete Kolleg*innen unter dem Motto und Titel „Mordmäßig münchnerisch“ dazu an, diesen Fragen nachzugehen. Zur Buchvorstellung lädt die unabhängige Online-Buchhandlung libro fantastico Münchner Autor*innen in eine krimiwürdige Location, in den ehemaligen Bierkeller des Einstein Kultur in Haidhausen.

Acht mal acht Minuten lesen Martin Arz, Thomas Kastura, Iris Leister, Beatrix Mannel, Manuela Obermeier, Heidi Rehn, Ingrid Werner und Moses Wolf aus ihren neuen Stadtteilkrimis.

„Mehr Gänsehaut an einem Abend geht nicht“, meint Buchhändlerin Barbara Weiß. Sie selbst versteht sich als „Literaturvermittlerin, möchte Leute für gute Bücher begeistern und für Entdeckungsmöglichkeiten abseits der Bestsellerlisten sorgen“ (Federwelt).

Mehr Infos:

Datum: Freitag, 17.3.2017

Beginn: 20:00 Uhr

Ort: Einstein Kultur, Gewölbe 4

Eintritt: 8,00 €

Reservierung von Restkarten via service@libro-fantastico.de

Anfahrt: U4/U5 Max-Weber-Platz Tram 15, 16, 19, 25, Bus 190, 191