Meine Wiesn-Highlights: Taschen & Accessoires

Tascherl

Fräulein Edelherz

Passend zu meinem neuen Dirndl von „Babs Würtz“ hat mir die liebe Dany von „Fräulein Edelherz“ eine wunderschöne Tasche geschneidert. Das Besondere: das Innenfutter, die Kanten und Nähte sowie ein kleiner Anhänger an der Tasche sind aus dem gleichen Dirndlstoff wie mein Dirndl – wenn das kein Hingucker ist! Auch das Motiv durfte ich mir selbst aussuchen. Taschen custom made, in bester Qualität und in der perfekten Größe: nicht zu klein, nicht zu groß; so kommt man definitiv unbeschadet durch die Taschenkontrolle auf der Wiesn und hat trotzdem Geldbeutel, Handy und anderen Frauenkram dabei.





Und hier ein kleiner Einblick, welch schöne Taschen und Rucksäcke es bei „Fräulein Edelherz“ noch zu erstehen gibt:











Hier findet ihr alle Infos zu „Fräulein Edelherz“ sowie den Onlineshop: https://www.fraeulein-edelherz.com

Trachtenamazonen

Susanne Stelzl, Inhaberin des Labels „Trachtenamazonen“, greift bei ihren Taschenkreationen auf die klassische Lederhose zurück. Die feschen Trachtentaschen aus feinstem Leder sind eine Hommage an des Bayern liebstes Kleidungsstück (neben dem Dirndl freilich). Und ich muss sagen: ich liebe die Taschen! Jede kleine aufgesetzte Tasche ist übrigens voll funktionsfähig, und so kann man in den Seitentaschen oder der umgewandelten „Gesäßtasche“ all das verstauen, was man schnell immer mal wieder zur Hand braucht. Auch die Größe der Taschen finde ich extrem praktisch: da passt sogar mein Laptop rein (und ein Kinderbuch, die Milchflasche und mein ganzer Frauen-Krimskrams)! Die Taschen lassen sich übrigens sehr variabel tragen: entweder lässig mit den Tragegriffen über den Arm gehängt oder mit dem langen Gurt über der Schulter oder sogar superpraktisch diagonal über den Körper.









Alle Infos zu den Taschen findet ihr hier: https://www.trachtenamazonen.com

TrachtenBrummsel

Wie ihr bereits bemerkt habt, liebe ich kleine, feine Labels mit spannenden Ideen! Und da darf die Marke „TrachtenBrummsel“ nicht fehlen! Denn hier könnt ihr die praktischen und feschen Schürzentaschen, genannt „Brummseln“, erstehen. Mit den Schürzentaschen, die es in den verschiedensten Aufmachungen gibt und auf Wunsch sogar ganz individuell gestaltet werden, hat man beim Wiesnbummel oder beim Feiern im Zelt immer beide Hände frei! Die Tascherl sind aus Filz und lassen sich ganz einfach an der Schürze einfädeln – übrigens auch ein sehr nützlicher Begleiter im Urlaub oder auf einem Festival!







Unbedingt zeigen muss ich Euch aus dem Sortiment von „TrachtenBrummsel“ auch noch die Bierhalter – was für eine coole Idee! Und mit Sicherheit DER Hingucker, wenn man unterwegs ist!







Mehr Infos sowie den Onlineshop findet ihr hier: https://www.trachtenbrummsel.de

Gspusi Straubing

Handliche, toll verarbeitete Trachtentascherl aus wunderschönen Stoffen gibt es bei „Gspusi Straubing“. Die Taschen sind ultraleicht, weich und mit einem schlauen Gimmick versehen: im Inneren der Taschen befindet sich ein angenähter Schlüsselring, an dem man seinen Schlüssel anbringen und so mit Sicherheit nicht verlieren kann. Was mir an den Taschen besonders gut gefällt: sie kommen ohne großes Schnickschnack aus und passen so quasi zu jeder Tracht. Und auch die Größe ist super: Handy, Schlüssel und ein kleines Geldtascherl passen perfekt rein – und mehr braucht man ja eh nicht.

Hier ein kleiner Einblick ins Sortiment:









Mehr Infos zu „Gspusi Straubing“ findet ihr hier: https://www.gspusi-straubing.de

Schmuck

Fesch mit Trash

Ihr kennt sie bereits, und sie sind nach wie vor mein allerliebstes Label, wenn es um Schmuck zur Tracht geht: „Fesch mit Trash“. Hier werden Ketten, Ohrringe, Armbänder und Charivaris aus Kronenkorken hergestellt – und so kann jeder seine Lieblingsbrauerei oder sein Lieblingsbier nicht nur im Magen, sondern auch direkt am Körper tragen. Mir gefallen ganz besonders die lustigen Motive wie das Münchner Kindl, die Schmuckstücke mit „Prost“-Aufschrift oder Brezen-Motiv sowie die tollen Ketten, die man dank der kleinen Karabinerhaken an den Anhängern immer wieder umgestalten kann. Ganz neu sind auch die Armbänder mit Holzperlen und Gravur. Für welches Schmuckstück man sich auch immer entscheidet, Gesprächsstoff ist damit auf jeden Fall garantiert! Für mich ein absolutes „Muaßd hobn“ (= Must Have).

















Mehr Infos zu „Fesch mit Trash“ findet ihr hier: https://www.fesch-mit-trash.de

Herzlich aufgebrezelt

Aus einer lustigen Idee und liebevoll hergestellten Lebkuchenherzketten wuchs in den letzten Jahren das Label „Herzlich aufgebrezelt“. Und da gibt es so einiges zu entdecken! Trachten- und Hochzeitsschmuck, Alltagsschmuck und ganz nach den Kundenwünschen erstellte Schmuckstücke könnt ihr im Sortiment finden. Besonders beliebt sind die wunderschönen Kropfbänder, die es mittlerweile in den verschiedensten Farben und Aufmachungen gibt. Ich habe ein tolles Trachtenset, bestehend aus Armband, Ohrringen und Kette und trage den Schmuck am liebsten, wenn ich mich mal so richtig „aufmaschl“ – der Schmuck aus Perlen wertet jedes Outfit auf!











Die liebe Kathrin von „Herzlich aufgebrezelt“ hat aber noch ein ganz besonderes Zuckerl parat, das ich Euch unbedingt vorstellen muss: Schmuckstücke mit Fotos der Kunden. Ob man gerne ein altes Foto der Großeltern, ein Bild des Kindes oder sonst irgendein Motiv an seiner Kette tragen möchte – Voilà!

Hier findet ihr alle Infos sowie den Webshop von „Herzlich aufgebrezelt“: https://www.herzlichaufgebrezelt.de

Accessoires

Mei Bier

Maßkrugmarkierungen gibt es mittlerweile wie Sand am Meer – die schönsten aus Leder bekommt ihr aber auf jeden Fall bei „Mei Bier“. Robustes Leder, Trachtenstickerei und Wunschbeschriftung – damit geht der Maßkrug im Biergarten oder auf der Wiesn mit Sicherheit nicht verloren und sieht dazu noch narrisch fesch aus in seiner „Biertracht“. Wir sind mittlerweile stolze Besitzer von drei Biertrachten: eine mit dem Namen von meinem Mann, eine fürs kleine „Quadratratschal“ und eine für mich. Mir gefällt vor allem die hochwertige Verarbeitung und das fast schon klassische Lederhosen-Design. Definitiv ein „Muaßd hobn“!







Den absoluten Knaller muss ich euch freilich auch noch zeigen: meinen Quadratratschn-Gürtel! Und auch den könnt ihr euch – natürlich mit EURER Wunschbeschriftung – anfertigen lassen. Ich liebe den Gürtel und trage ihn sehr gerne zum Dirndl über der Schürze – ein echter Hingucker und Garant dafür, dass man mit de Leid ins Gespräch kommt! (falls ihr auch einen solchen Gürtel wollt, dann müsst ihr Euch einfach direkt bei „Mei Bier“ melden – ich glaube, den Gürtel findet ihr nicht im Shop)







Mehr Infos zu „Mei Bier“ und der Biertracht findet ihr hier: https://www.mei-bier.de

DONANI

Ich gebe es zu, mit den schönen Dirndlspangerln und Schürzenspangerln von DONANI liebäugle ich schon sehr lange. Die Dirndlspangerl sind „Bindehilfe“ und Schmuckstück in einem: dank der mitgelieferten „Bedienungsanleitung“ geht das Binden auch ganz einfach, und die Dirndlschleife sitzt „wia’ra Oansa“. Erhältlich sind die Dirndlspangerl in Herz-, Geweih- und Edelweiß-Form. Schaut mal, wie schön das aussieht:









Ein ganz besonderes Zuckerl findet ihr auch bei DONANI: die Schürzenspangerl. Und da wage ich jetzt einfach mal zu behaupten, dass wirklich JEDE Frau mit Dirndl so eine Spange im Schrank haben sollte. Den Trend mit den mit einer Schnalle verschließbaren Schürzen gibt es ja schon eine Weile – und er hält an. Mir persönlich gefallen mit Schnalle geschlossene Schürzen sehr gut … sich aber deswegen gleich ein neues Dirndl oder zumindest eine neue Schürze kaufen?! DONANI hat die Lösung: die Schürzenspangerl lassen sich einfach an einer herkömmlichen Schürze anbringen, die Schürzenbänder verschwinden einfach hinter der Schürze – und – tadaaaaaa – hat das „alte“ Dirndl einen völlig neuen Look. Ich bin von der Idee total begeistert!







Hier findet ihr alle Infos zu DONANI: https://www.donani-shop.de

Isarprinzessin

Dass das Bier uns Bayern heilig ist, merkt man daran, dass es wirklich die verschiedensten Möglichkeiten gibt, unsere Maßkrüge zu schmücken und vor allem so zu markieren, dass nicht aus Versehen ein wildfremder Tischnachbar „sei G’sicht in unser Bier nei’hängt“.

Auch das kleine Label „Isarprinzessin“ hat sich dieser weitreichenden Problematik angenommen und bietet handgefertigte Maßkrugbandl in den unterschiedlichsten Designs. Und wer die Wahl hat, hat die Qual: im Shop gibt es über 100 verschiedene Maßkrugbandl – da findet wirklich jeder das passende „Schmuckstück“ für sein Bier! Angefangen beim klassischen Karo über zarte Spitzenbänder mit hübschen Anhängern bis hin zu heuer supertrendigen Samtbändern oder robusten Lederbändern für die Mannaleid … da fällt die Entscheidung wirklich sehr schwer!

Hier könnt ihr schon mal einen kleinen Einblick ins Sortiment gewinnen – die große Auswahl gibt es dann auf der Webseite des Labels:



















Mehr Infos zu „Isarprinzessin“ findet ihr hier: https://www.isarprinzessin.de

Woidglupperl

Definitiv a „Muaßd hobn“ zur Tracht sind Glupperl mit lustigen Sprüchen. Mittlerweile findet man auf Volksfesten oder auf der Wiesn fast niemanden mehr, der nicht mindestens ein, wenn nicht sogar mehrere Glupperl am Dirndl oder am Trachtenhemd/an der Lederhose trägt. Die Glupperl (= Wäscheklammern aus Holz) sind Statement, Gaudi und Schmuck zugleich. Ich trage eigentlich immer eines oder zwei am Dirndl – und meine Glupperl sind alle von „Woidglupperl“.

Was mir an „Woidglupperl“ so gut gefällt, ist, dass man sieht, dass die Schrift nicht maschinell, sondern wirklich noch mit der Hand aufgebracht wird. Und auch die witzigen, bunten Motive sind alle handgefertigt! Das hat so viel mehr Liebe, als die maschinell gefertigten Glupperl aus der Großproduktion. Und das Beste ist: man kann sich auch sein ganz individuelles Glupperl anfertigen lassen, z.B. als Namensschilder für die Hochzeit, als Gastgeschenk, für die Firmen-Wiesn oder den Familienausflug zum Volksfest.

Schaut mal, die sind doch wirklich cool, diese Woidglupperl:













Mehr Infos zu „Woidglupperl“ findet ihr hier: https://www.woidglupperl.de