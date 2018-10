Made in Minga – die Messe 2018

Aller Anfang ist bekanntlich eine Herausforderung, diese hat sich aber bei der Made in Minga bezahlt gemacht – denn schon im Vorfeld der zweiten Messe ist ein großer Zulauf zu verbuchen. Das Thema Regionalität ist nach wie vor brandaktuell, was auch die Ausweitung, sprich die erste Messe „Made in Stuggi“ im Laufe des Jahres 2017 bewies. Kamen in Stuttgart doch über 6.000 Besucher übers gesamte Wochenende, und knapp 100 Aussteller erfreuten am großen Interesse.