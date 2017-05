M-net Sportfestival: 90 Sportarten zum Mitmachen!

Im Juli startet auf dem Königsplatz die Münchner Sportfestival-Serie in die neue Saison: Am Sonntag, 2. Juli 2017, lädt das Referat für Bildung und Sport der Landeshauptstadt München von 10 bis 18 Uhr zum M-net Münchner Sportfestival auf den Königsplatz ein. Beachvolleyball, Klettern oder Yoga sind nur drei von mehr als 90 Sportarten, die vorgestellt werden. Als Highlight steht in diesem Jahr die M-net Beach Area mit einem Beachcourt und einem 90 Quadratmeter großen Wasserbecken mitten auf dem Königsplatz für urbanes Strandfeeling bereit. Bei den Globetrotter World Slackline Masters zeigen die Profis spektakuläre Stunts und Sprünge. Die Besucherinnen und Besucher erwartet bei freiem Eintritt ein Tag voller einmaliger Erlebnisse!

Im vergangenen Jahr kamen bei strahlendem Sonnenschein mehr als 30.000 Interessierte zum Königsplatz, um sich über Sportarten zu informieren und sie auszuprobieren. Vereine, Verbände und Sportanbieter zeigen auch in diesem Jahr eine große Bandbreite an Möglichkeiten zur sportlichen Betätigung und laden zum Entdecken neuer Sportarten ein. Neben klassischen Angeboten wie Turnen, Basketball, Golfen, Judo oder Tischtennis stehen viele außergewöhnliche Sportarten wie Capoeira, Beachhandball, Jonglage, Spikeball – ein dynamisches Ballspiel – oder Crossminton auf dem Programm. Uli Florl von Radio Arabella wird als Moderator durch den Tag begleiten. Ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm, unterschiedliche sportliche Highlights und ein bunter Markt mit Food Trucks sowie einem Biergarten machen das Sportfestival zum Erlebnis für die ganze Familie. Mit dabei ist in diesem Jahr auch die bundesweite Bewegungsoffensive „Bewegung gegen Krebs“. Das Projekt ist mit einem Informationsstand sowie einem Sportparcours vor Ort.

M-net präsentiert Wasser- und Sandsportarten mitten in München

Als besonderes Highlight präsentiert Titelpartner M-net die 200 Quadratmeter große M-net Beach Area. Auf feinstem Karibiksand werden Sportarten wie Beachvolleyball oder Beachhandball angeboten. Direkt daneben geht es ins kühle Nass: In einem 7×13 Meter großen Pool können Wasserratten mitten auf dem Königsplatz tauchen oder schnorcheln und sich im Kanusport oder als Meerjungfrauen versuchen.