Lovely Bastards – die neue Show im GOP ab 27. April

Lovely Bastards – that´s Entertainment!

Die neue Show im GOP Varieté-Theater München vom 27. April bis 9. Juli 2017 vereint spektakuläre Artistik, Entertainment, Akrobatik und Live-Musik.

Sie kommen daher wie die artistisch-moderne Varieté-Ausgabe des legendären Rat Packs: Andreas Wessels, Aron Eloy und Daniel Reinsberg.

Den drei Vollblut-Entertainern steht ein Trio kongenialer Live-Musiker zur Seite. Dieses herrliche Line-Up wird aufgemischt durch das Auftauchen zweier fabelhafter Artisten und einer hinreißenden Violinistin, die mit akrobatischem Können, Charme und musikalischer Hingabe zu überzeugen wissen.

International standen sie auf den unterschiedlichsten Bühnen, im Moulin Rouge in Paris, am Broadway in New York oder im Kowloon in Hong Kong. Artistische Kunstfertigkeiten treffen auf skurrile Geräusch-Akrobatik, Meisterjonglage auf die Kunst der Stimme aus dem Bauch.

Andreas Wessels, der Mann mit dem Adlerblick und Herr der fliegenden Gegenstände, Aron Eloy mit der unverwechselbaren Stimme und Ventriloquist Daniel Reinsberg, der charismatische Comedian, bilden ein Trio, das auf moderne Art an die legendären drei Entertainer Dean Martin, Frank Sinatra und Sammy Davis Jr. erinnert. Mal brachial laut, mal hintergründig leise buhlen sie um die Gunst des Publikums, mischen die Disziplinen und kämpfen mit allen Mitteln.

Hier steht ein international erprobtes Ensemble auf der Bühne, das durch die Live-Musik-Begleitung eine extra Note verliehen bekommt – im wahrsten Sinne des Wortes. Unterhaltung ist das Spiel und Gewinner ist das Publikum. That´s Entertainment!#