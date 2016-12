Du fehlst mir. Der tägliche Besuch bei Dir im Seniorenheim hat mittlerweile einen festen Platz in meiner Tagesplanung gehabt. Einmal hast Du mich gefragt „Hast Du denn nicht Besseres zu tun? Oder etwas zu arbeiten?“ Freilich hatte ich etwas zu arbeiten. Aber etwas Besseres zu tun? Bestimmt nicht. Was hätte es denn Besseres geben können, als Zeit mit mit Dir zu verbringen? Und so saßen wir zusammen, fast jeden Tag (leider gab es Ausnahmen, an denen ich aus terminlichen oder krankheitsbedingten Gründen nicht kommen konnte), und ich schaute in Deine strahlenden Augen und spürte, wie sehr Du Dich über meinen Besuch freust. „Du bist meine liebe, gute Susi – meine geliebte Enkeltochter!“, hast Du oft zu mir gesagt; auch, als ich bei einem der letzten Male Dein Zimmer verlassen habe. Liebe Oma, danke, dass wir gemeinsam einen so schönen Abschluss unserer gemeinsamen Zeit hier haben konnten. Dass wir uns ein letztes Mal sagen konnten, dass wir uns lieben. Dabei hast du mir ganz tief in die Augen geschaut, fast schon eindringlich – so als wolltest Du sagen, dass ich das niemals vergessen darf. Und das werde ich auch nicht.

Wirklich, ich bin so gerne zu Dir gekommen. Jetzt wache ich morgens auf und kann nicht mehr zu Dir fahren. Die Zeit, die für Dich reserviert war, fühlt sich jetzt so leer und sinnlos an. Ich würde sie weiterhin liebend gerne mit Dir verbringen. Und ich würde so ziemlich alles dafür eintauschen.

Ich weiß, dass Du manchmal die Angst hattest, eine Last zu sein. Aber das warst Du nicht. Im Gegenteil; auch wenn Du vielleicht nicht mehr laufen konntest und nur noch im Bett gelegen bist, so hast Du mir doch jeden Tag so unendlich viel gegeben und mir so viel Kraft, Energie und vor allem Liebe geschenkt, dass ich Dir von Herzen sagen kann: Du bist einer der großartigsten und wundervollsten Menschen gewesen, die ich kennenlernen durfte. Du warst keine Last, sondern eine unfassbare Bereicherung. Danke, liebe Oma, dass Du mir gerade in den letzten Monaten, als Du selbst schon so schwach warst, noch so viele Geschenke gemacht hast. „Machen!“, hast Du zu mir gesagt, als ich Dich um einen beruflichen Tipp gebeten habe. „Du kannst das“, hast Du gesagt, bestimmend und ermutigend. „Ich liebe Dich“, hast du gesagt, wenn ich es ganz besonders gebraucht habe. Du hast mir liebevoll in den Hintern getreten, Du hast mir zugehört und mir gezeigt, dass Du mich genau so, wie ich bin, gut findest. Ach Oma, wie gerne würde ich jetzt Deine Hand halten.

Wenn ich Dir in der letzten Zeit gesagt habe, wie schön Du bist, dann hast Du übers ganze Gesicht gelächelt. Ich habe Dir so gerne gesagt, wie wunderschön du aussiehst; mit deinen wuscheligen grauen Haaren, den vielen Falten, die so viel über Dein Leben erzählt haben, und Deinen filigranen Händen, die in Deinem Leben so viel Gutes getan haben. Du bist und warst für mich die pure Schönheit – äußerlich und vor allem innerlich. Ich denke an das Foto, das Opa uns immer voller Stolz gezeigt hat: darauf warst Du als ganz junge Frau beim Leistungsturnen zu sehen. Dieses Foto habe ich, so wie Opa, sehr geliebt. Du warst so schön, so stolz, so anmutig, so lebensbejahend und strahlend. So wollte ich auch mal sein!

Du hast Dich immer bedankt, bei jedem, der Dir geholfen hat. Du hast jedem, der Dir zur Hand gegangen ist, Dich gewaschen oder gefüttert hat, gesagt, dass er ein guter Mensch ist. Bis zum Schluss warst Du diese anmutige und stolze Frau von dem alten Foto. Mit ihrem ganz eigenen Kopf. Du hast niemandem nach dem Mund geredet. Aber Du hast Dich auch immer für Frieden und Harmonie eingesetzt. Gerade in der letzten Zeit habe ich viel von Dir über Demut, Dankbarkeit und Bescheidenheit gelernt. Wenn ich Dich gefragt habe, wie es dir geht, dann hast Du bis zuletzt immer „Der Oma geht es sehr gut“ gesagt. Denn Du warst zufrieden, sobald Du Deine Familie um Dich hattest.

Dich hat immer jeder gerne gehabt. Du warst immer gut drauf, hattest immer einen frechen Spruch auf den Lippen und hast Dich rührend um andere gekümmert. Und gekocht hast Du auch ganz fabelhaft – naja, zum Schluss nicht mehr ganz so sehr, aber da hast Du ja auch nicht mehr gut gesehen. Ich habe es trotzdem immer gegessen (oder es zumindest versucht). Vor ein paar Wochen wolltest Du Dein Essen nicht anrühren; als ich Dir gesagt habe, dass ich bei Dir auch immer aufessen musste, hast Du sehr gelacht und den scheußlichen Brei heruntergewürgt. Konsequent warst Du auf jeden Fall auch.

Für Deinen Humor habe ich Dich immer geliebt. Du warst Dir für keinen Blödsinn zu schade. Ich weiß noch, als Du in Strumpfhosen und mit dem guten Rock und der weißen Bluse mit einer goldenen Brosche mit mir und meiner Schwester hinter dem Spielplatz auf allen Vieren durch den Wald gekrochen bist. Deine Strumpfhose war danach zerrissen, überall in Deinen Haaren hattest du Laub und Moos – und als wir zu Opa zurückgegangen sind, hast Du lauthals gerufen „Mann, hatten wir jetzt einen Spaß!“ Einmal haben wir Dich „geschminkt“; Du warst angemalt wie ein Clown – und meine Schwester und ich haben uns kaputtgelacht. Um dem Ganzen dann noch eines drauf zu setzen, bist Du mit uns in genau dieser Maskerade zum Einkaufen gegangen. Einfach, um uns noch mehr zum Lachen zu bringen.

Besonders liebe ich auch die Geschichte aus der Zeit, als mein Papa noch ein kleiner Bub war und eine halbleere Eiswaffel aus Versehen gegen eine Nonne gekickt hat. Daheim hast Du Opa erzählt, DU hättest die Eiswaffel gegen die Nonne gekickt.

Bei Dir durften wir grundsätzlich jeden Quatsch anstellen, uns verkleiden und alles ausprobieren. Du bist uns sogar zur Hand gegangen, wenn wir kleine Streiche ausgeheckt haben, und hast Dich diebisch gefreut, wenn unsere Streiche geglückt sind.

Wir haben gemeinsam gelacht, getanzt und gesungen. Als wir erst vor ein paar Monaten im Seniorenheim im Essenraum gemeinsam „Wenn der weiße Flieder wieder blüht“ lauthals angestimmt haben, da habe ich mich wieder gefühlt wie ein Kind. Danke auch für diesen innigen Moment, in dem wir Hand in Hand sitzend geträllert haben. Erst gestern habe ich Dir das Lied nochmal vorgesungen. Du hast geweint und meine Hand gedrückt. Ich werde das Lied ab jetzt immer lieben.

Ach ja, von Dir habe ich auch meinen allerersten BH bekommen. Der zwar noch nicht nötig gewesen wäre … aber mit dieser Geste hast du mir kleinem heranwachsenden Zwack, inmitten von Pubertätswahnsinn und Selbstzweifeln, gesagt: „Für mich bist du schon eine kleine Dame“. Ich habe mich damals so unfassbar ernstgenommen gefühlt. Und verstanden. Du hast halt gewusst, wie man den kleinen Damen ein gaaaaaanz großes Gefühl gibt.

Liebe Oma, ich habe so viele schöne Erinnerungen an Dich. Du warst ein fester und inniger Bestandteil meines ganzen Lebens. Du warst immer da – ob an den „Oma und Opa-Freitagen“ in Kindertagen, und auch danach noch. Du hast mich großwerden gesehen; und ich habe immer zu Dir aufgesehen. Ich wünschte, ich könnte die Zeit zurückdrehen und noch mehr Zeit mit Dir verbringen, besonders die Zeit, in der ich so beschäftigt war, dass ich mich oft viel zu wenig gemeldet und mich selten habe blicken lassen. Ich weiß, dass Du mir das nie krumm genommen hast; aber ich wünschte, ich könnte es nochmal anders machen. Die letzten, sehr intensiven Monate mit Dir haben mir gezeigt, wie viel Gutes ich oft verpasst habe, wenn ich nicht zu Dir gekommen bin. Aber Du hast immer verziehen. Du hast immer verstanden. Du hast einfach geliebt.

Danke, liebe Oma, dass Du in meinem Leben warst. Danke, dass ich noch so schöne Zeiten in den letzten Monaten mit Dir verbringen durfte. Danke, dass Du bedingungslos da warst. Ich bin so froh, dass ich Dir das alles auch noch sagen konnte; dass wir noch ein so intimes, ehrliches Gespräch voller Liebe führen durften. Du fehlst mir so unfassbar, dass es nicht in Wort zu fassen ist. Ich fühle mich sehr alleine ohne Dich. Und ich wünschte, ich könnte noch einmal ins Auto steigen, nach Aschheim zu Dir fahren, die Türe öffnen und Dich schon rufen hören „Susi, komm bitte ganz schnell rein!“. Ich wünschte, ich könnte Dich noch einmal abbusseln, Deine Hand halten und Dich um Rat fragen. Ich liebe Dich. Für immer.

„Kommst Du morgen wieder?“ hast Du mich zum Abschied immer gefragt. „Freilich komme ich morgen wieder!“, habe ich gesagt. „Na, dann kann ich heute Nacht noch nicht sterben“, hast du erwidert. Ich wünschte, es wäre gestern auch so gewesen.