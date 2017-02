Last-Minute-Faschingskostüme

Der Faschingsendspurt steht vor der Türe – und auch in München gibt es wieder jede Menge Partys. Wer schon gegen Mittag losziehen will, der sollte sich einfach in der Innenstadt rumtreiben: vom Rindermarkt über den Marienplatz bis hin zum Stachus wird jede Menge geboten. Auch wir waren die letzten Jahre dabei und werden auch dieses Jahr wieder am Start sein.

Ich bin ja ein großer Verkleidungsfan, habe aber nicht wirklich viele Kostüme zuhause. Letztlich heißt es dann immer kurz vor knapp: improvisieren. Für alle, die jedes Jahr wie ich vor dem gleichen Problem stehen, habe ich einmal ein paar Last-Minute-Verkleidungsideen zusammengestellt. Und freilich freue ich mich auch über Eure Ideen!