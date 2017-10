„la luna“ – die neue Show im GOP

Zwischen Wohnwagen und Zelt findet das Leben der Mitglieder einer Artisten-Familie statt – voller Sehnsucht, Poesie, Zauber und Energie. Atemberaubende Bilder, innovative Artistik und verträumte Live-Musik sorgen in der GOP Produktion „la luna“ für ein opulentes Varieté- Highlight, an dem Federico Fellini seine helle Freude gehabt hätte.

Die Künstler proben, sie flirten, sie streiten und entführen das Publikum des GOP Varieté-Theater München vom 9. November bis 14. Januar in eine fantasievolle Welt im Mondlicht, begleitet von den wunderbaren Klängen eines Akkordeons.

Das fahrende Volk steht seit jeher für die Sehnsucht der Menschen nach Freiheit und Abenteuer. Akrobaten, Straßenmusiker, Gaukler – sie alle repräsentieren bis heute eine Welt, in der das Außergewöhnliche, das Wilde, das Andere eine Qualität und kein Makel ist. Dieses Lebensgefühl inspirierte die GOP Kreativen zur Show „la luna“.

Die Künstler dieses Varieté-Spektakels verkörpern auf einzigartige Weise Poesie, Romantik und Leidenschaft. So zeigen die aus Portugal und Frankreich stammenden Künstler Michele & Amélie eine dynamische Partnerakrobatik zu leidenschaftlichen Tangoklängen – zwei Körper und vier Hände verbinden sich in einem energetischen Tanz. Und auch privat sind beide Künstler vereint. Ihre gemeinsame Tochter Romina reiste schon als kleines Kind mit den Eltern um die Welt. So zeichnete sich frühzeitig ab, dass sie eine ähnliche Laufbahn einschlagen würde. Mit „la luna“ ist die Akrobatin ihr erstes professionelles Engagement eingegangen – mit ihren Eltern an ihrer Seite.

Die innovativen und spektakulären Darbietungen der einzelnen Artisten gepaart mit der live gespielten Musik und den poetischen Bildern lassen „la luna“ unvergesslich werden.