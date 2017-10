Kunstprojekt „ZIMMER FREI“ im Hotel Mariandl

Zum 18. Mal werden in diesem Jahr bei dem Kunstprojekt „ZIMMER FREI“ im Mariandl, Goethestraße 51, zwei Etagen des historischen Hotels von Künstlerinnen und Künstlern bezogen und mit Projektionen, Rauminstallationen, Inszenierungen, Performances und Musik bespielt. Das Kunstprojekt wird jeweils während des laufenden Hotelbetriebs realisiert, was sowohl für die Künstler in ihrem Schaffen als auch für Besucher und Hotelgäste eine außergewöhnliche Situation darstellt. In zwölf Räumen hat die Öffentlichkeit von Mittwoch bis Sonntag, 11. bis 15. Oktober, 12 bis 22 Uhr, Gelegenheit, Kunst in außergewöhnlichem Ambiente zu erleben. Der Eintritt ist frei.

Das Kunstprojekt feiert mit der aktuellen Ausstellung seine Volljährigkeit. Seit 18 Jahren ist es nun schon ein beliebter Bestandteil der Freien Kunstszene in München und bereichert alljährlich mit seinem authentischen Charakter die Kunstlandschaft. 235 Künstlerinnen und Künstler waren bisher an den Ausstellungen beteiligt: Zur „Volljährigkeit“ wird ein Katalog mit allen Beteiligten gedruckt, der Anfang 2018 erscheinen wird. Vorab gibt es in Zimmer 25 eine digitale Rückschau auf alle künstlerischen Positionen. Folgende Künstlerinnen und Künstler sind heuer der Einladung gefolgt, die Hotelzimmer mit Kunst zu bespielen: Anne Pfeifer, D.A.Y. (Diana Akoto-Yip), Dana Lürken, Domino Pyttel, Junwon Jung, Kalas Liebfried, Lucía Cristóbal Marín, Olga Golos, Patrick Ostrowsky, Sara Raschke, Sophia Mainka und Yiy Zhang.

ZIMMER FREI wird am Dienstag, 10. Oktober, 19 Uhr, mit Grußworten von Stadtrat Marian Offman (CSU-Fraktion) in Vertretung des Oberbürgermeisters eröffnet.

Bei der Langen Nacht der Museen am Samstag, 14. Oktober, sind die Türen bis 2 Uhr geöffnet, ab 19 Uhr nur mit gültiger Eintrittskarte. Zum Abschluss findet am Sonntag, 15. Oktober, ab 20 Uhr eine Künstlerparty mit Live-Musik statt.

ZIMMER FREI wird vom Kulturreferat der Landeshauptstadt München und dem Hotel Mariandl veranstaltet.

Weitere Informationen unter https://www.mariandl.com/kunst-im-hotel/kunstprojekt-zimmerfrei/