Kulturtage auf der Schwanthalerhöhe

Auf der Schwanthalerhöhe finden von Freitag, 4. Mai, bis Sonntag, 6. Mai, vom Kulturreferat organisierte Kulturtage statt. Unter dem Motto „Wir machen was“ gibt es an 18 verschiedenen Spielstätten im Stadtviertel Musik, Kabarett, Theater, Tanz, Lesungen, Ausstellungen, einen Infomarkt, Kinderprogramm und Aktionen sowie Führungen durch das Stadtviertel. Über 75 Vereine, Institutionen und Kreative des Stadtviertels beteiligen sich am Programm. Für alle Veranstaltungen gilt freier Eintritt. Hauptveranstaltungsort ist am Samstag, 5. Mai, der „Schneckenplatz“, der Platz vor dem Deutschen Museum – Verkehrszentrum: Von 10.30 bis 22 Uhr gibt es dort auf der Open-Air-Bühne Musik und Tanz mit Gruppen aus dem Stadtviertel, einen Infomarkt und einen Biergarten. Neben einer Modenschau mit orientalisch inspirierter Recycling-Mode – unter der Anleitung der Modedesignerin Luma Afandy – präsentiert die Künstlergruppe foolpool in einer Performance metallische Tierwesen, hergestellt aus recycelten Fahrrädern. Zum Abendprogramm wird Adriano Prestel mit seinen „Delicious Groove Gourmets“ den Platz mit Funk und Soul in einen Konzertsaal verwandeln.

Kabarett- und Musikprogramme, unter anderem mit „Thoma Rix Rottenbiller“, „Holzapfel und Rehling“, „Kabarest“ oder dem Ensemble „sonOrtos“ gibt es im Wirtshaus am Bavariapark, im Ledigenheim oder Bürgerheim. Weitere Veranstaltungsorte sind die Stadtbibliothek Westend, das Kösk, das Griechische Haus, der Kultur- und Vereinskeller D‘ Schwanthalerhöh‘ oder das Mulitkulturelle Jugendzentrum MJKZ .

Mit dem Kinderkonzert „Peter und der Wolf“, einem Konzertnachmittag mit der Augsburger Kindermusik-Band „Andi und die Affenbande“ oder einer Lesung der Lesefüchse findet sich auch für Kinder ein abwechslungsreiches Programm.

Sieben verschiedene Führungen informieren über das Stadtviertel und seine Besonderheiten. Drei verschiedene Kunstausstellungen, „Dirk Klose“, „Absolventen der Kunstakademie München“ und „Simons, Niemeyer, Aderbauer“ sowie zwei thematische Ausstellungen „100 Jahre Oktoberrevolution“ und „Mein Leben! – Biographiearbeit rund um das Leben mit HIV und AIDS“ runden das Programm ab.

Mit den Kulturtagen bringt das Kulturreferat „Kultur für alle“ in das Stadtviertel. Gleichzeitig wird das große Engagement der zahlreichen Vereine und Institutionen vor Ort und deren Beitrag zum Gemeinwohl aufgezeigt und gewürdigt. Kunst- und kulturell Interessierte, Heimatverbundene oder Umtriebige, Alteingesessene oder Neuzugezogene, alle diejenigen, die das eigene oder benachbarte Stadtviertel und seine Historie, kulturelle Vielfalt oder Besonderheiten sowie seine Bewohnerinnen und Bewohner (neu) kennenlernen wollen, sind herzlich zur Teilnahme eingeladen.

Die Kulturtage werden durch das Kulturreferat der Landeshauptstadt München organisiert und finanziert sowie gemeinsam mit dem Bezirksausschuss 8 veranstaltet.

Nähere Informationen zum Programm unter http://www.muenchen.de/stadtteilkultur Kostenlose Programmhefte liegen in der Stadtinformation im Rathaus und bei zahlreichen beteiligten Institutionen im Stadtbezirk.